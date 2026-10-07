به گزارش خبرنگار مهر، عملیات احداث دو ایستگاه A۷ و A۸ خط یک متروی قم عصر چهارشنبه با حضور استاندار قم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، شهردار قم، رئیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) و جمعی از مسئولان استانی و شهری آغاز شد.



این دو ایستگاه در ادامه اجرای بخش دوم خط یک متروی قم قرار دارند و در محدوده خیابان آذر احداث می‌شوند که ایستگاه A۷ در محدوده تقاطع خیابان‌های عمار یاسر و آذر و ایستگاه A۸ در محدوده امامزادگان چهل‌اختران پیش‌بینی شده است.



خط یک متروی قم حدود ۷ کیلومتر طول دارد و از محدوده قلعه‌کامکار تا جمکران امتداد می‌یابد. ایستگاه‌های A۷ و A۸ نخستین ایستگاه‌های بخش دوم این خط پس از ایستگاه‌های A۱ تا A۶ هستند که حدفاصل ابتدای قلعه‌کامکار تا میدان مطهری قرار گرفته‌اند.



در جریان آغاز عملیات اجرایی ایستگاه A۸، استاندار قم با اشاره به جایگاه شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی در میان مردم این منطقه، پیشنهاد کرد این ایستگاه به نام این شهید نام‌گذاری شود.



بهنام‌جو با اشاره به ارتباط شهید موسوی با محدوده خیابان آذر و امامزادگان چهل‌اختران قم، بر این موضوع تأکید کرد که نام‌گذاری ایستگاه A۸ می‌تواند به عنوان ادای احترام به این شهید مورد توجه قرار گیرد.



شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی از فرزندان این منطقه بوده و در محدوده خیابان آذر و امامزادگان چهل‌اختران قم متولد شده و دوران رشد خود را در همین محدوده سپری کرده است.



در این مراسم بر تداوم عملیات اجرایی خط یک متروی قم و تسریع در روند احداث ایستگاه‌های این مسیر تأکید شد.



با آغاز عملیات اجرایی ایستگاه‌های A۷ و A۸، روند تکمیل بخش‌های باقی‌مانده خط یک متروی قم وارد مرحله جدیدی شده است.