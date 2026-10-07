جزئیات سریال «یَل» اعلام شد؛ پخش از ۱۷ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، سریال «یَل» ساخته جدید برادران محمودی از ساعت ۱۲ جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ پخش خود را به طور اختصاصی از پلتفرم فیلم نت آغاز می‌کند.

بازیگران سریال «یل»، نوید محمدزاده، میلاد کی مرام، پردیس احمدیه، بابک حمیدیان، ندا جبراییلی، مهبد جهان نوش و حسین یاری و مجتبی پیرزاده در نقش جمشید زمرد، محسن قصابیان، رویا جاویدنیا، سهیلا رضوی، علی اوسیوند، مهدی نصرتی، پیمان مقدمی، پولاد مختاری، میثم مجاوری، سینا قاسمی، مرتضی خانجانی، حسین ثمری، فائزه یوسفی، هادی الیاسی، مرجان قمری، محمد عاقبتی و بازیگران خردسال: آرشیدا درستکار، تصنیف حسینی، هستند.

سریال «یَل»؛ قصه‌ای تازه از سازندگان «پوست شیر» در ۳ فصل هر کدام ۸ قسمت تدارک دیده شده است.

در توضیح سریال آمده است: این زندگی «یل» می‌خواد ...

برخی از عوامل سریال «یل» عبارتند از تهیه کننده: نوید محمودی، کارگردان: جمشید محمودی، نویسندگان: جمشید محمودی و رضا بهاروند، مدیر فیلمبرداری: محمد رسولی، طراح صحنه: مهدی موسوی، تدوین: سارا آهنی، طراح چهره پردازی: عظیم فراین، طراح لباس: سارا سمیعی، مدیر صدابرداری: سعید بجنوردی، مدیر تولید فاز دوم: سجاد نوری، مدیر تولید فاز اول: امیر نشاط، دستیار تهیه‌کننده: سید میثم صفوی، برنامه‌ریز: نوشین شکری، منشی صحنه: ندا قائدی، سرپرست گروه کارگردانی و دستیار اول کارگردان فاز اول: سیاوش رمضانلو، سرپرست گروه کارگردانی و دستیار اول کارگردان فاز دو: وحید شیخلر، جلوه های ویژه بصری: امین پهلوان زاده، طراح جلوه های ویژه میدانی فاز اول: آرش آقا بیک، طراح جلوه های ویژه میدانی فاز دوم: ایمان کرمیان، طراحی ترکیب صدا: حسین قورچیان، طراح بدلکاری: امیرحسین خنجری، موسیقی: بامداد افشار، عکاس فاز اول: فتاح ذی نوری، عکاس فاز دوم: نفس وطن خواه.