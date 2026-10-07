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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

وکیل تتلو: خبر آزادی او صحت ندارد

وکیل تتلو: خبر آزادی او صحت ندارد

یکی از وکلای امیر تتلو، اعلام کرد: تاکنون هیچ ابلاغ رسمی درباره آزادی او دریافت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه حاذق، یکی از وکلای مدافع امیرحسین مقصودلو، معروف به امیر تتلو، در واکنش به اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره آزادی موکلش، این خبرها را تکذیب کرد.

حاذق با انتشار پیامی در فضای مجازی اعلام کرد: که تاکنون هیچ‌گونه اعلام کتبی، قطعی و رسمی درباره آزادی امیر تتلو به وکلای او ابلاغ نشده است. وی تأکید کرد که آزادی یک زندانی صرفاً بر اساس ملاقات مقامات با وی محقق نمی‌شود.

بر این اساس، تا این لحظه هیچ اعلام رسمی و قطعی درباره آزادی امیر تتلو منتشر نشده است. پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره پیگیری درخواست آزادی مشروط، مرخصی و رأی باز او منتشر شده بود.

کد مطلب 6971266
مهسا حيدری توچائی

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