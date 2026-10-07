به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور از صدور آرای جایگزین حبس با رویکرد محیط‌زیستی در شهرستان پلدختر خبر داد و گفت: در ادامه همکاری و تعامل سازنده دستگاه قضایی با مجموعه حفاظت محیط زیست، رأی تهیه نوشت‌افزار و توزیع آن میان دانش‌آموزان بی‌سرپرست و بدسرپرست مناطق منتخب شهرستان پلدختر صادر شده است.

حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در قالب آرای سبز

کامران فرمانپور با قدردانی از رویکرد حمایتی و فرهنگی دستگاه قضایی شهرستان پلدختر اظهار داشت: صدور این‌گونه آرای جایگزین حبس، علاوه بر آثار مثبت اجتماعی، می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و افزایش مشارکت عمومی در صیانت از سرمایه‌های طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: توجه به دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه دسترسی آنان به امکانات آموزشی، اقدامی ارزشمند و دارای آثار ماندگار اجتماعی است و تلفیق این رویکرد با آرای سبز، نشان‌دهنده نگاه نوآورانه دستگاه قضایی به مقوله مسئولیت اجتماعی و فرهنگ‌سازی است.

پیوند مسئولیت اجتماعی با حفاظت از محیط زیست

مدیرکل حفاظت از محیط زیست لرستان تصریح کرد: صدور آرای جایگزین حبس با رویکرد اجتماعی و محیط‌زیستی می‌تواند علاوه بر کمک به گروه‌های نیازمند، زمینه تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه بیشتر جامعه به حفاظت از محیط زیست را فراهم کند.

فرمانپور در پایان خاطرنشان کرد: صدور این آرا بیانگر تعامل مثبت، همکاری و همراهی دادستانی و دادگستری شهرستان پلدختر با مجموعه حفاظت محیط زیست است و از این رویکرد ارزشمند در جهت گسترش فرهنگ حفظ محیط زیست، آموزش و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی قدردانی می‌کنیم.