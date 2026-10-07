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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۱

صدور آرای جایگزین حبس با رویکرد محیط‌زیستی در پلدختر

صدور آرای جایگزین حبس با رویکرد محیط‌زیستی در پلدختر

خرم‌آباد- مدیرکل حفاظت از محیط زیست لرستان از صدور آرای جایگزین حبس با رویکرد محیط‌زیستی در شهرستان پلدختر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور از صدور آرای جایگزین حبس با رویکرد محیط‌زیستی در شهرستان پلدختر خبر داد و گفت: در ادامه همکاری و تعامل سازنده دستگاه قضایی با مجموعه حفاظت محیط زیست، رأی تهیه نوشت‌افزار و توزیع آن میان دانش‌آموزان بی‌سرپرست و بدسرپرست مناطق منتخب شهرستان پلدختر صادر شده است.

حمایت از دانش‌آموزان نیازمند در قالب آرای سبز

کامران فرمانپور با قدردانی از رویکرد حمایتی و فرهنگی دستگاه قضایی شهرستان پلدختر اظهار داشت: صدور این‌گونه آرای جایگزین حبس، علاوه بر آثار مثبت اجتماعی، می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و افزایش مشارکت عمومی در صیانت از سرمایه‌های طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: توجه به دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه دسترسی آنان به امکانات آموزشی، اقدامی ارزشمند و دارای آثار ماندگار اجتماعی است و تلفیق این رویکرد با آرای سبز، نشان‌دهنده نگاه نوآورانه دستگاه قضایی به مقوله مسئولیت اجتماعی و فرهنگ‌سازی است.

پیوند مسئولیت اجتماعی با حفاظت از محیط زیست

مدیرکل حفاظت از محیط زیست لرستان تصریح کرد: صدور آرای جایگزین حبس با رویکرد اجتماعی و محیط‌زیستی می‌تواند علاوه بر کمک به گروه‌های نیازمند، زمینه تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه بیشتر جامعه به حفاظت از محیط زیست را فراهم کند.

فرمانپور در پایان خاطرنشان کرد: صدور این آرا بیانگر تعامل مثبت، همکاری و همراهی دادستانی و دادگستری شهرستان پلدختر با مجموعه حفاظت محیط زیست است و از این رویکرد ارزشمند در جهت گسترش فرهنگ حفظ محیط زیست، آموزش و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی قدردانی می‌کنیم.

کد مطلب 6971316

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