رونمایی از تمبر جشنواره گردوی سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری جشنواره گردوی شهرستان سلسله، از تمبر اختصاصی این جشنواره با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و فعالان بخش کشاورزی رونمایی شد؛ اقدامی که می‌تواند به‌عنوان نمادی ماندگار از ظرفیت‌های کشاورزی و اقتصادی شهرستان، در مسیر معرفی و برندسازی «گردوی سلسله» مورد توجه قرار گیرد.

تمبر جشنواره؛ تصویری از ظرفیت کشاورزی سلسله

تمبر اختصاصی جشنواره گردو با ثبت تصویری از یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تولیدی شهرستان، علاوه بر جنبه یادبود، می‌تواند بخشی از هویت فرهنگی و اقتصادی این رویداد را شکل دهد و نام و نشان گردوی سلسله را در سطح ملی معرفی کند.

گردو یکی از محصولات مهم باغی این شهرستان است که سالانه هزاران تن از آن در باغ‌های منطقه تولید می‌شود و با وجود ظرفیت تولید و کیفیت محصول، همچنان نیازمند معرفی و تثبیت یک برند مستقل در بازار است.

برندسازی؛ فراتر از بسته‌بندی محصول

رونمایی از تمبر جشنواره گردو یادآور این نکته است که برندسازی محصولات کشاورزی تنها به بسته‌بندی و عرضه محصول محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی، رسانه‌ای، گردشگری و اقتصادی را دربرمی‌گیرد.

در این مسیر، معرفی ظرفیت‌های تولیدی، برگزاری رویدادهای تخصصی، استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری و تقویت حضور محصول در فضای رسانه‌ای می‌تواند به تثبیت نام «سلسله» در کنار گردوی مرغوب این شهرستان کمک کند.

گردوی سلسله در مسیر تثبیت برند

توجه به ظرفیت‌های بومی و معرفی محصولات شاخص می‌تواند زمینه افزایش ارزش افزوده و تقویت جایگاه تولیدکنندگان و باغداران را فراهم کند؛ موضوعی که در صورت تداوم اقدامات فرهنگی، اقتصادی و گردشگری پیرامون جشنواره گردو، می‌تواند به معرفی گسترده‌تر این محصول در بازارهای داخلی کمک کند.

رونمایی از تمبر جشنواره نیز در همین چارچوب، اقدامی نمادین برای پیوند ظرفیت کشاورزی شهرستان با هویت فرهنگی و رویدادهای گردشگری سلسله به شمار می‌رود.