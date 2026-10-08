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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۲

تشریح وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور

تشریح وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، از بارش باران در برخی محورهای استان‌های گیلان، مازندران و کردستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها گفت: در محور جنوب به شمال کرج-چالوس محدوده سیاه‌بیشه، آزادراه قزوین-کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و آزادراه کرج-تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه ساوه-تهران در محدوده نسیم‌شهر و فیروزبهـرام و همچنین محور شهریار-تهران حدفاصل میدان معادن تا شهر قدس نیز ترافیک نیمه‌سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا،از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیر خود مطلع شوند.

کد مطلب 6971523

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