کلانتری: تغییر در دانشگاه دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری مهر کارگاه دو روزه توانمندسازی اساتید در حوزه‌های آموزشی و معرفتی، به همت معاونت های آموزشی ،مهارتی و فرهنگی و دانشجویی و با همکاری بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، با حضور دکتر حسین کلانتری خلیل‌آباد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، سردار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، سرهنگ جان‌محمدلو، رئیس ستاد تخصصی اقشار و متخصصین سپاه استان البرز، سرهنگ خان‌بابایی، جانشین سازمان بسیج اساتید، معاونان دانشگاه، رؤسای دانشکده‌ها و جمع کثیری از اعضای هیئت علمی، در سالن همایش‌های شهید سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد.

در این مراسم، دکتر حسین کلانتری خلیل‌آباد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج، با اشاره به تحولات شتابان علمی و فناوری، اظهار کرد: امروز دانشگاه در نقطه‌ای قرار گرفته است که تغییر، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت است؛ چراکه سرعت تحولات علمی، فناوری‌های نوین و به‌ویژه هوش مصنوعی، شیوه آموزش، پژوهش و ارتباط استاد و دانشجو را با تحولات جدی مواجه کرده است.

وی افزود: اما نقش استاد نه‌تنها کمرنگ نشده، بلکه مهم‌تر و عمیق‌تر شده است؛ زیرا در عصر دسترسی گسترده به اطلاعات، ارزش واقعی استاد در انتقال اطلاعات نیست؛ در تشخیص درست، تحلیل عمیق، ایجاد انگیزه و تربیت انسان توانمند است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز و واحد کرج ادامه داد: استاد امروز باید در کنار تخصص خود، یادگیرنده، نوآور و آشنا با فناوری باشد؛ اما مهم‌تر از همه، باید بتواند دانشجو را به پرسشگری، تفکر مستقل و حل مسئله هدایت کند.

کلانتری خلیل‌آباد با اشاره به یکی از موضوعات مهم این دوره، یعنی بهره‌گیری هوشمندانه از هوش مصنوعی، گفت: ما نباید صرفاً به دنبال استفاده از یک فناوری جدید باشیم؛ باید ببینیم این فناوری چگونه می‌تواند کیفیت آموزش و پژوهش را افزایش دهد و چه مسئله‌ای از دانشگاه و جامعه را حل کند.

وی تصریح کرد: در کنار فناوری، هویت و اخلاق نیز اهمیت اساسی دارد. دانشگاه اسلامی باید بتواند میان علم، اخلاق، مسئولیت اجتماعی و نیازهای نسل جدید پیوند برقرار کند. نسل امروز بیش از هر زمان دیگری به استادانی نیاز دارد که علاوه بر دانش تخصصی، الگوی رفتار حرفه‌ای، اخلاق علمی و مسئولیت‌پذیری باشند.

این استاد تمام دانشگاه با بیان اینکه شرایط کشور نیز مسئولیت دانشگاه را دوچندان کرده است، اظهار کرد: امروز قدرت کشور تنها در تجهیزات و امکانات خلاصه نمی‌شود؛ علم، فناوری، سرمایه انسانی و قدرت تولید فکر نیز بخشی از قدرت ملی هستند.

وی افزود: از این منظر، استاد در سنگر علم، نقشی اساسی در اقتدار کشور دارد. حماسه علمی می‌تواند در قالب یک پژوهش کاربردی، یک ایده نوآورانه، حل یک مسئله استان، تربیت یک دانشجوی توانمند یا حتی ایجاد انگیزه و امید در یک دانشجو شکل بگیرد.

کلانتری خلیل‌آباد خاطرنشان کرد: این کارگاه زمانی موفق خواهد بود که حاصل آن فقط یک گواهی آموزشی نباشد؛ بلکه هر استاد با یک آموخته جدید، یک تجربه قابل اجرا و یک ایده برای بهبود آموزش یا پژوهش به دانشگاه بازگردد.

وی در پایان با گرامیداشت حضور سردار حیدرنیا و استادان فرهیخته و قدردانی از همه دست‌اندرکاران برگزاری این برنامه، گفت: امیدوارم این دو روز، فرصتی برای یادگیری، هم‌اندیشی، تبادل تجربه و شکل‌گیری ایده‌های جدید باشد و بتوانیم با تکیه بر توان علمی استادان، دانشگاهی بسازیم که هم پاسخگوی نیازهای امروز باشد و هم برای آینده ایران آماده شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در پایان تأکید کرد: هر استاد می‌تواند آغازگر یک تحول باشد و هر تحول بزرگ دانشگاهی، از یک کلاس خوب و یک استاد اثرگذار آغاز می‌شود.



کارگاه دو روزه توانمند سازی اساتید با محوریت کاربرد هوش مصنوعی در آموزش و پژوهش به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی، دفتر بسیج اساتید و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در 15 و 16 مهر ماه برگزار می گردد.