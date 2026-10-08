فرجی: ۲ شکارچی غیرمجاز در اسفراین دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی علی فرجی اظهار کرد: در پی گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر حضور شکارچی در منطقه و پس از هماهنگی با محیط‌بانان پارک ملی ساریگل، بررسی‌های لازم در محل انجام شد.

وی گفت: در جریان این بررسی‌ها، ۲ شکارچی غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند و لاشه یک رأس قوچ وحشی به همراه تعدادی از ادوات شکار شامل دوربین چشمی، چراغ قوه، چاقو، اره و کیسه حمل لاشه از متخلفان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسفراین افزود: متهمان که غیر بومی و دارای سابقه محکومیت کیفری هستند، پس از شناسایی و دستگیری، صورتجلسه تخلف برای آنها تنظیم و پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

وی گفت: گشت و پایش مناطق تحت مدیریت به‌صورت مستمر ادامه دارد و با متخلفان شکار و صید مطابق قانون برخورد خواهد شد.