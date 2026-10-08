سدهای خوزستان برای مدیریت پدیده ال نینو آمادگی کامل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صدریان‌فر صبح امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: از چند ماه قبل و پس از اعلام سازمان‌های هواشناسی و مدیریت بحران در خصوص پیش‌بینی وقوع ال نینو، جلسات مختلفی در سطح ملی و استانی برای مقابله با این پدیده برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی‌های لازم در سطح سدها و منابع آبی استان انجام شده است، ادامه داد: مدیریت سدها و منابع آبی استان با توجه به رفتار پدیده ال نینو، به‌صورت پویا و هوشمند انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با بیان تفاوت‌های شرایط کنونی با سیلاب سال ۹۸ تصریح کرد: پدیده ال نینو در سال جاری با سیلاب سال ۹۸ بسیار متفاوت است؛ چرا که در سال ۹۸ در اسفندماه و ابتدای بهار ۹۰ درصد سدها پر شده بود، در حالی که ما هم‌اکنون در آغاز سال آبی هستیم. همچنین در آن سال حوزه‌های آبی بالادست سدها شرایط مرطوبی داشته و بارش‌های شدیدی را تجربه کرده بودند که در حال حاضر این شرایط وجود ندارد.

صدریان‌فر تأکید کرد: کشور ما در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و حتی اگر شاهد بارش‌های فراتر از نرمال باشیم، باید رویکرد ما مدیریت مصرف و نگاه به آینده باشد.