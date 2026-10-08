کشف ۶ ماینر غیرمجاز از یک باغ ویلا در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نجفی از شناسایی و توقیف این دستگاه‌ها در جریان بازرسی از یک باغ‌ویلا خبر داد.

مجری طرح جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز و رمزارز شرکت توزیع نیروی برق استان قم اعلام کرد: این اقدام در ادامه برنامه‌های بازرسی و گشت‌زنی مستمر برای شناسایی موارد استفاده غیرمجاز از برق انجام شده است.

وی با اشاره به نقش همکاران دفتر حراست و امور محرمانه شرکت در این گشت‌ها افزود: پلیس امنیت اقتصادی استان نیز در این عملیات همکاری داشته است.

در جریان عملیات مشترک، ۶ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در باغ‌ویلایی واقع در یکی از روستاهای اطراف قم شناسایی و توقیف شد.

نجفی گفت: در کنار توقیف دستگاه‌ها، لوازم اندازه‌گیری، کابل و کنتور مربوط به این اشتراک نیز جمع‌آوری شد.