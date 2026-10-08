به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی صبح امروز پنج شنبه در جلسه شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی اردوگاه‌های آموزش و پرورش لرستان با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت اردوگاه‌های دانش‌آموزی اظهار کرد: با توجه به تأکید استاندار لرستان بر ضرورت متفاوت عمل کردن، این رویکرد باید در آموزش و پرورش نیز به‌صورت عملیاتی دنبال شود و مدیریت اردوگاه‌ها نیازمند نگاه جدید، برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌گیری مبتنی بر مطالعه است.

سهرابی افزود: اردوگاه‌های دانش‌آموزی از ظرفیت‌های مهم تربیتی و پرورشی آموزش و پرورش هستند و باید مدیریت و برنامه‌ریزی آنها با رویکردی هدفمند و آینده‌نگر دنبال شود.

اجرای پروژه‌ها بر پایه مطالعه و نیازسنجی

وی با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات تخصصی پیش از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها تصریح کرد: اجرای هر طرح و پروژه‌ای در اردوگاه‌ها باید پیش از هر اقدامی بر پایه مطالعات تخصصی، نیازسنجی دقیق و تهیه نقشه‌های فنی انجام شود تا پس از مشخص شدن ابعاد پروژه، امکان تأمین اعتبار و اجرای اصولی آن فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: اجرای پروژه بدون مطالعه و نقشه دقیق می‌تواند موجب هدررفت منابع شود؛ بنابراین باید از مرحله ایده تا اجرا، همه ابعاد فنی، اقتصادی و اجرایی طرح‌ها بررسی شود تا اعتبارات تخصیص‌یافته در مسیر درست هزینه شده و پروژه‌ها نیز قابلیت بهره‌برداری پایدار داشته باشند.

صیانت از حقوق آموزش و پرورش در قراردادها

سهرابی همچنین بر ضرورت دقت و حساسیت در تنظیم قراردادهای مرتبط با اردوگاه‌ها تأکید کرد و گفت: قراردادها باید با دقت و بررسی همه‌جانبه تنظیم شوند و در تمامی مراحل، حقوق و منافع آموزش و پرورش به‌عنوان یک دستگاه عمومی مورد صیانت قرار گیرد.

رئیس دستگاه تعلیم و تربیت لرستان با تأکید بر ضرورت ایجاد نظم و شفافیت در فرآیند قراردادها، راه‌اندازی سامانه قراردادهای آموزش و پرورش را یک ضرورت مدیریتی دانست و افزود: تمامی قراردادها باید در یک سامانه مشخص ثبت شوند تا امکان دسترسی، پایش، گزارش‌گیری و نظارت دقیق بر فرآیند قراردادها فراهم باشد.

ایجاد بانک اطلاعاتی قراردادهای آموزش و پرورش

وی خاطرنشان کرد: ایجاد یک بانک اطلاعاتی منسجم از قراردادها، ضمن افزایش شفافیت و نظم اداری، امکان رصد تعهدات، زمان‌بندی‌ها و وضعیت اجرای قراردادها را برای مدیران فراهم می‌کند و می‌تواند از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری کند.

بررسی وضعیت اردوگاه‌های کمالوند و مالک اشتر

در ادامه این نشست، وضعیت پروژه‌های تابستانی اردوگاه آیت‌الله کمالوند، شرایط نیروهای شاغل در این اردوگاه و موضوعات مربوط به اردوگاه مالک اشتر الیگودرز بررسی و درباره هر یک از محورهای مطرح‌شده بحث و تبادل نظر شد.

سهرابی در پایان بر ضرورت تبدیل اردوگاه‌های دانش‌آموزی به فضاهایی پویا، استاندارد و برخوردار از ظرفیت‌های تربیتی و پرورشی تأکید کرد و خواستار آن شد که برنامه‌ریزی برای این مراکز با نگاه بلندمدت، مطالعه‌محور و مبتنی بر بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌های موجود دنبال شود.