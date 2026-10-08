۱۶۰۰ کودک در جشنواره کودک امسال مشارکت کردند؛ افزایش ۱۰درصدی فروش بلیت

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جعفری ظهر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان اظهار کرد: امسال ۷۷۱ اثر به سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ارسال شد که از میان آنها ۱۱۷ اثر با مشارکت و حضور مردمی به جشنواره راه یافت و در بخش بین‌الملل نیز ۱۷ اثر مورد بازبینی قرار گرفت.

وی افزود: امسال بخش‌های ویژه جشنواره حذف و بخش‌های مختلف بر اساس استانداردهای جشنواره به صورت مجزا طراحی شد و توجه بیشتری به حضور و نقش عوامل کودک در تولید آثار و بخش‌های مختلف جشنواره صورت گرفت.

مشارکت بیش از ۱۶۰۰ کودک و نوجوان در بخش داوری

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با اشاره به برگزاری یکپارچه جشنواره ادامه داد: برای نخستین‌بار فضای جشنواره به شکل یکپارچه و با همکاری مدیریت شهری اصفهان آماده شد و بخش حرفه‌ای داوران کودک و نوجوان نیز با استقبال قابل توجهی همراه بود.

جعفری گفت: بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ کودک و نوجوان در بخش داوری حرفه‌ای جشنواره مشارکت کردند که این میزان مشارکت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای کودکان و نوجوانان برای حضور فعال در رویدادهای سینمایی است.

وی با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ رمضان اظهار کرد: جشنواره امسال تلاش کرد ارتباط خود را با مردم و فضای اجتماعی جامعه حفظ کند و در شب‌های برگزاری جشنواره، در کنار تجمعات شبانه مردم، یکی از آثار جشنواره نیز به نمایش درآمد و این برنامه به محلی برای ابراز همبستگی با مردم تبدیل شد.

ارتباط مستقیم فیلمسازان با مخاطبان کودک و نوجوان

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی برگزاری نشست‌های تخصصی و جلسات پرسش و پاسخ با عوامل فیلم‌ها را از دیگر برنامه‌های جشنواره امسال عنوان کرد و گفت: تقریباً همه صاحبان آثار از این نشست‌ها استقبال کردند و این برنامه فرصتی برای ارتباط مستقیم فیلمسازان با مخاطبان و پاسخگویی به پرسش‌های آنان فراهم کرد.

وی همچنین به افزایش تبلیغات شهری جشنواره اشاره کرد و افزود: امسال تبلیغات شهری جشنواره از ابتدای برگزاری در سطح شهر پررنگ‌تر شد و در فضای خانه جشنواره نیز برنامه‌هایی با محوریت کودکان طراحی و اجرا شد.

جعفری ادامه داد: در آیین افتتاحیه، یاد و نام کودکان شهید جنگ رمضان در میناب گرامی داشته شد و برای نخستین‌بار همزمان با برگزاری جشنواره در اصفهان، آثار منتخب در شهرستان‌های استان نیز به نمایش درآمد.

فروش فیلم‌های کودک ۱۰ درصد افزایش یافت

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با اشاره به استقبال از نمایش‌های دانش‌آموزی گفت: امسال برنامه نمایش آثار برای دانش‌آموزان با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و حضور مخاطبان در این بخش افزایش یافت.

وی افزود: بر اساس آمارهای ثبت‌شده از سال ۱۳۹۸، فروش فیلم‌های کودک در ایام برگزاری جشنواره امسال حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و جشنواره توانسته رکورد فروش در سینماهای مردمی را جابه‌جا کند.

جعفری توانمندسازی سینمای ایران را از دیگر محورهای جشنواره امسال عنوان کرد و گفت: در این دوره با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی، کارگاه‌هایی برای فعالان سینمایی برگزار شد و ۳۵ نفر در دوره‌های آموزشی مرتبط با مناسب‌سازی آثار شرکت کردند.

توجه ویژه به ظرفیت سینمای اصفهان

وی همچنین از توجه ویژه به ظرفیت سینمای استان اصفهان خبر داد و اظهار کرد: همزمان با جشنواره، برنامه‌های آموزشی و سینمایی در یکی از مدارس استان برگزار شد که این اقدام می‌تواند به تقویت ظرفیت‌های سینمایی استان و تربیت نسل جدید فعالان این عرصه کمک کند.