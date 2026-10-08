افزایش بهای نفت به بیش از ۱۰۵ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بهای نفت خام برنت برای نخستین بار پس از ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ از بشکه‌ای ۱۰۵ دلار عبور کرد.

پس از انتشار گزارش ها درباره قوت گرفتن احتمال تجاوز دوباره آمریکا به ایران، قیمت جهانی نفت بیش از ۵ درصد افزایش یافت و به ۱۰۵.۲۱ دلار در هر بشکه رسید.

این افزایش قیمت در حالی است که داده‌های مربوط به کشتیرانی بین المللی نشان می‌دهد که تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز به کمترین سطح خود در بیش از دو ماه گذشته رسیده است؛ این کاهش در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته، حملات به نفت‌کش‌های عبوری از این گذرگاه حیاتی، به بالاترین سطح خود از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران رسید.

مجله «آتلانتیک» هم به نقل از چند مقام‌ دولت آمریکا گزارش داد که برنامه‌های مربوط به ایران نشان‌دهنده میزان تمایل ترامپ برای کاهش قیمت سوخت است.

این روشنگری درحالی انجام می شود که ترامپ به دنبال افزایش افسار گسیخته قیمت سوخت در آمریکا با فشارهای زیاد داخلی روبه روست و با گفتار درمانی به دنبال کاهش قیمت نفت است.

آتلانتیک همچنین ادعا کرد کاخ سفید از وزارت جنگ آمریکا خواسته است گزینه‌هایی برای انجام حملات علیه اهدافی در ایران آماده کند.

بر اساس این گزارش ادعایی، گزینه‌های حمله به اهداف ایرانی می‌تواند پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اجرا شود.