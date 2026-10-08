خروج کامل «پ ک ک» از خاک ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حزب کارگران کردستان (پ ک ک) اعلام کرد که تمام نیروهای خود را از ترکیه خارج کرده است.

بر اساس این گزارش، گروه «پ ک ک» ضمن اعلام این خبر از آنچه «سیاست انفعالی ترکیه درباره روند صلح» خوانده، انتقاد کرد.

خارج شدن نیروهای پ ک ک از خاک ترکیه در حالی است که رسانه ها اخیرا اعلام کردند که سازمان اطلاعات ترکیه مسئولیت نظارت بر تحویل سلاح حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در عراق را هم برعهده خواهد داشت.

پارلمان ترکیه چند وقت پیش قانونی را با هدف حمایت از روند صلح با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به تصویب رساند و حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه، ۱۴ مردادماه لایحه‌ای را برای انحلال حزب کارگران کردستان (PKK) به پارلمان این کشور ارائه کرد.