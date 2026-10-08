به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو در ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مسائل و پروژه‌های مهم ریلی و شهری قم را مورد بررسی قرار داد.



این نشست با حضور محمدمنان رئیسی نماینده مردم قم و عضو کمیسیون عمران مجلس، فرامرز عظیمی شهردار قم، سیدمحمدحسین دهناد رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم و جمعی از مسئولان برگزار شد و موضوعات مختلف مرتبط با توسعه حمل‌ونقل ریلی استان در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



ساماندهی ایستگاه مرکزی راه‌آهن قم یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست بود و در این زمینه وضعیت دسترسی، فضای پیرامونی ایستگاه، محدوده مقابل آن و نیاز به ایجاد ظرفیت مناسب برای توقف خودروها و پارکینگ بررسی شد.



در این نشست مقرر شد مطالعات و طراحی ساماندهی محدوده ایستگاه مرکزی با استفاده از ظرفیت مشاور و با هماهنگی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، استانداری قم و شهرداری قم انجام شود تا اقدامات بعدی بر مبنای بررسی‌های فنی دنبال شود.



ساماندهی ایستگاه‌های ریلی دنبال می‌شود



در ادامه نشست، وضعیت ایستگاه راه‌آهن جمکران و ظرفیت آن برای توسعه خدمات مسافری و حومه‌ای مورد توجه قرار گرفت و خدمات مسافری ایستگاه محمدیه نیز بررسی شد.



موضوع ساماندهی و تجمیع بخشی از خدمات ریلی در محور جمکران نیز مطرح شد و مقرر شد این موضوع پس از انجام بررسی‌های فنی و کارشناسی بیشتر، در مسیر پیگیری قرار گیرد.



ایستگاه قطار سریع‌السیر قم نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود که با توجه به پیش‌بینی آن در محدوده جمکران و نزدیکی ایستگاه متروی این محدوده، هماهنگی‌های لازم درباره آن بررسی شد.



در این نشست تأکید شد ایستگاه قطار سریع‌السیر قم با ایستگاه فعلی قطارهای حومه‌ای جمکران متفاوت است و در چارچوب طرح قطار سریع‌السیر تهران، قم و اصفهان تعریف شده است.



یکی دیگر از محورهای جلسه به احداث زیرگذر خیابان پاسداران در محدوده خیابان جوادالائمه اختصاص داشت که اجرای آن با عبور از زیر خط راه‌آهن می‌تواند ارتباط محدوده نیروگاه و جوادالائمه با خیابان امام رضا را تسهیل کند.



درخصوص زیرگذر خیابان پاسداران، موافقت مدیرعامل راه‌آهن با اصل اجرای این پروژه مطرح شد و مقرر شد مراحل بعدی آن از مسیر دستگاه‌های مسئول دنبال شود.



استفاده مسافری از ظرفیت خط ریلی محدوده شهرک صنعتی شکوهیه تا پردیسان نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت موجود این خط برای جابه‌جایی شهروندان و نیروی کار میان این دو محدوده مورد توجه قرار گرفت.



این مسیر در شرایط کنونی عمدتاً برای حمل بار و عبور قطارها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نشست مطرح شد که با پیش‌بینی ایستگاه مسافری در محدوده پردیسان، امکان بهره‌گیری از این ظرفیت برای جابه‌جایی مسافران نیز فراهم شود.



تأمین ظرفیت قطار و مشارکت مدیریت شهری در احداث ایستگاه از جمله موضوعات مطرح‌شده در این بخش بود و اجرای آن منوط به تعیین محل مناسب ایستگاه و انجام هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مرتبط عنوان شد.



مسیرهای جدید ریلی بررسی می‌شوند



پیشنهاد ایجاد مسیرهای ریلی قم به گرمسار و قم به قزوین نیز در این نشست مطرح شد و مقرر شد این طرح‌ها از ابعاد فنی، اجرایی و منابع مورد نیاز بررسی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری شوند.



توسعه این مسیرها با هدف ایجاد گزینه‌های جایگزین در شبکه ریلی و کاهش وابستگی برخی مسیرهای حمل‌ونقل ریلی به محور تهران مورد بررسی قرار گرفت.



همچنین ظرفیت افزایش خدمات ریلی در مسیرهای قم، کاشان، اراک و کرج و امکان استفاده بیشتر از ایستگاه جمکران برای خدمات حومه‌ای و مسافری مورد بحث قرار گرفت.



بر اساس مباحث مطرح‌شده، برخی از این پروژه‌ها و مسائل پیش از این نیز در دستور کار بوده‌اند اما در نشست اخیر بر پیگیری منسجم‌تر آنها با محوریت استانداری قم و همراهی شهرداری قم و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.



در این چارچوب، استانداری قم مسئولیت هماهنگی و پیگیری بین دستگاهی موضوعات را دنبال خواهد کرد و شهرداری قم نیز در پروژه‌هایی که نیازمند مشارکت مدیریت شهری است، به‌عنوان یکی از طرف‌های اجرایی حضور خواهد داشت.



مقرر شد موضوعات اولویت‌دار پس از انجام بررسی‌های فنی و کارشناسی، در چارچوب تقسیم کار میان دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود و نتایج اقدامات نیز در نشست‌های بعدی مورد بررسی قرار گیرد.