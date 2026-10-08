حملات هوایی سعودی به صنعا و فرودگاه الحدیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره،‌ جنگنده های سعودی در راستای تداوم تجاوز به خاک یمن،‌ صبح امروز پنج شنبه فرودگاه «الحدیده» در غرب این کشور را بمباران کردند.

بر اساس گزارش منابع یمنی، جنگنده‌های سعودی همچنین شبکه مخابراتی شهرستان «بنی‌مطر» در استان صنعا را دو بار هدف حمله قرار دادند.

خبرنگار المسیره در صعده نیز اعلام کرد که ارتش سعودی یک حمله هوایی به شهرستان مرزی الظاهر، انجام داده است.

جنگنده‌های سعودی شبکه مخابراتی در «کوه بَرَد» در استان «ریمه» در غرب صنعا را هم هدف قرار دادند.

منطقه «جبل الخضراء» در ناحیه «السیانی» استان اب و شهر «یریم» در شمال این استان در مرکز یمن و همچنین ارتفاعات «مکیرس» در استان «البیضاء» هدف حملات هوایی سعودی‌ها قرار گرفت.

تداوم این تجاوزات در حالی است که نیروهای مسلح یمن به پیشروی خود در استان تعز ادامه می‌دهند و گزارش‌هایی درباره تسلیم شدن کامل برخی تیپ‌های مزدوران سعودی و زمین گذاشتن سلاحشان در برابر نیروهای مسلح یمن منتشر شده است.