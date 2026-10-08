به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیاری، با حکم محمدمهدی قمی، فرماندار پاکدشت، به‌عنوان مسئول پیگیری‌های ویژه حوزه فرماندار شهرستان منصوب شد.

در حکم انتصاب بختیاری، تعهد، شایستگی، تجارب ارزشمند و توانمندی‌های وی از جمله دلایل این انتصاب عنوان شده و بر انجام مسئولیت‌های محوله در چارچوب قوانین و مقررات تأکید شده است.

بر اساس این حکم، مسئول پیگیری‌های ویژه حوزه فرماندار شهرستان پاکدشت باید با معاونان، بخشداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و سایر واحدهای ذی‌ربط تعامل و هماهنگی مؤثر داشته باشد.

همچنین پیگیری امور و مأموریت‌های محوله، بررسی دقیق مسائل، تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌ها و انعکاس به‌موقع نتایج از دیگر وظایفی است که در حکم بختیاری مورد تأکید قرار گرفته است.

در این حکم ابراز امیدواری شده است با همکاری و همدلی مجموعه فرمانداری، زمینه بهبود خدمت‌رسانی به مردم شهرستان پاکدشت فراهم شود و مسئول جدید پیگیری‌های ویژه حوزه فرماندار در انجام وظایف محوله موفق باشد.