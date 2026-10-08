  1. استانها
  2. تهران
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

بختیاری مسئول پیگیری‌های ویژه حوزه فرماندار پاکدشت شد

بختیاری مسئول پیگیری‌های ویژه حوزه فرماندار پاکدشت شد

محمد بختیاری با حکم فرماندار شهرستان پاکدشت به‌عنوان مسئول پیگیری‌های ویژه حوزه فرماندار منصوب شد تا پیگیری امور و مأموریت‌های محوله را دنبال کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیاری، با حکم محمدمهدی قمی، فرماندار پاکدشت، به‌عنوان مسئول پیگیری‌های ویژه حوزه فرماندار شهرستان منصوب شد.

در حکم انتصاب بختیاری، تعهد، شایستگی، تجارب ارزشمند و توانمندی‌های وی از جمله دلایل این انتصاب عنوان شده و بر انجام مسئولیت‌های محوله در چارچوب قوانین و مقررات تأکید شده است.

بر اساس این حکم، مسئول پیگیری‌های ویژه حوزه فرماندار شهرستان پاکدشت باید با معاونان، بخشداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و سایر واحدهای ذی‌ربط تعامل و هماهنگی مؤثر داشته باشد.

همچنین پیگیری امور و مأموریت‌های محوله، بررسی دقیق مسائل، تسریع در روند رسیدگی به درخواست‌ها و انعکاس به‌موقع نتایج از دیگر وظایفی است که در حکم بختیاری مورد تأکید قرار گرفته است.

در این حکم ابراز امیدواری شده است با همکاری و همدلی مجموعه فرمانداری، زمینه بهبود خدمت‌رسانی به مردم شهرستان پاکدشت فراهم شود و مسئول جدید پیگیری‌های ویژه حوزه فرماندار در انجام وظایف محوله موفق باشد.

کد مطلب 6972003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها