به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ عیسی خدایی اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی در جریان مراسم عروسی در یکی از روستاهای شهرستان سملقان، مأموران انتظامی به محل اعزام شدند که بررسی‌های اولیه نشان داد درگیری به دنبال اختلافات شخصی آغاز شده و در جریان آن، یکی از افراد با سلاح سرد مجروح و در محل جان خود را از دست داده است.

وی با بیان اینکه در این درگیری ۲ نفر دیگر نیز مجروح و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند و مأموران در مجموع ۶ نفر از افراد مرتبط با این نزاع را دستگیر کردند، افزود: تحقیقات برای روشن شدن ابعاد حادثه و تکمیل پرونده ادامه دارد.