سرلشکر وحیدی: هیچکس حق تهدید و دخالت در تنگه هرمز و خلیج فارس را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز نیروی دریایی سپاه گفت: راهبرد ما در این میدان، روشن، اصولی و تغییرناپذیر است: امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز، امنیت درون‌زاد و منطقه‌ای است و هیچ قدرت فرامنطقه‌ای حق تهدید، حضور سلطه‌گرانه و دخالت در آن را ندارد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرماندهی دلاور و آحاد دریادلان شجاع و تاریخ‌ساز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم؛

۱۶ مهر، "روز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" و سالروز شهادت شهید نادر مهدوی و همرزمانش در نبرد با آمریکای متجاوز و جنایتکار در خلیج همیشه فارس است؛ روزی که در حافظه راهبردی ملت ایران، یادآور پیوند معرفتی و معنادار خون شهیدان و اقتدار دریادلان سپاه مقتدر مردمی و انقلابی است.

نیروی دریایی سپاه را الحق باید نیروی حماسه‌ها و آشیانه اسطوره‌ها نامید؛ نیرویی که در هنگامه دفاع مقدس ۸ ساله و در نبردی افسانه گون، با ایمان، ابتکار و شجاعت، معادلات قدرت دریایی استکبار آمریکایی را در هم شکست و با قایق‌های کوچک ماهیگیری ! اما اراده‌های بزرگ، در برابر ناوهای هواپیمابر و ناوگان متجاوز آمریکا ایستاد و با چیره شدن بر شیطان بزرگ در این میدان سترگ متولد شد.

این نیرو پس از افتخارآفرینی در این نبرد ماندگار که با انهدام ناوهای دشمن همراه شد، پس از جنگ تحمیلی ۸ ساله و دستیابی به مولفه‌های اقتدار دریایی متناسب با تهدیدات پیش رو، حماسه اسارت تفنگداران متجاوز آمریکایی و انگلیسی را رقم زد و اینک نیز در میانه جنگ تحمیلی سوم امریکایی صهیونی، با انسداد، مدیریت و کنترل تنگه هرمز و وادار کردن ناوگان متجاوز به عقب‌نشینی از خلیج فارس، تقویم افتخارات خود را با شجاعت و شهادت تکمیل کرد.

نیروی دریایی راهبردی سپاه، حیات پرافتخار خود را با درخشش اسطوره‌هایی چون نادر مهدوی و اسحاق دارا آغاز کرد و با رشادت شیرمردانی چون سرداران سرافراز سرلشکر شهید علیرضا تنگسیری و سرلشکر بهنام رضایی، اینک آوازه‌ای جهانی یافته است و با همان روحیه آزمده شده ، پاسدار راهبردی‌ترین شریان انرژی جهان و نگهبان خط قرمزهای دریایی ایران اسلامی است.

یادآور می‌شویم راهبرد ما در این میدان، روشن، اصولی و تغییرناپذیر است: امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز، امنیت درون‌زاد و منطقه‌ای است و هیچ قدرت فرامنطقه‌ای حق تهدید، حضور سلطه‌گرانه و دخالت در آن را ندارد. تنگه هرمز، شریان حیاتی انرژی جهان و خط قرمز راهبردی ایران اسلامی است و صیانت از آن، صیانت از منافع ملی، امنیت ملت و عزت ایران است.

نیروی دریایی مقتدر سپاه در اوج هماهنگی و هم افزایی با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با موشک‌های متنوع نقطه زن، پهپادهای تهاجمی شگفت‌انگیز، شناورهای تندرو وحشت آفرین، جنگ الکترونیک و شبکه دفاع ساحلی تیزبین، آماده پاسخ قاطع و کوبنده به هرگونه خطای محاسباتی دشمن متوهم برای ترددهای غیر مجاز شناورها از آب‌های تحت مدیریت خود در منطقه است.

تأکید می شود هر تهدیدی از سوی اردوگاه آمریکایی–صهیونیستی، با هوشیاری، وحدت فرماندهی و آمادگی همه‌جانبه این نیرو پاسخ داده خواهد شد.

ای دریادلان شجاع و تاریخ‌ساز؛ با توکل بر خدا، تکیه بر توان داخلی و حمایت مردم مبعوث شده و ایمان به وعده نصرت الهی، تحت فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) در هر زمان و هر میدان، آماده دفاع از ایران عزیز و تنگه راهبردی هرمز باشید.

روزتان مبارک باد.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه