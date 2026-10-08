سینمای کودک باید به روایت ایرانی نسل جدید شکل دهد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد، سینمای کودک را یکی از ابزارهای راهبردی در شکل‌دهی به هویت، اعتمادبه‌نفس و آینده فرهنگی نسل جدید دانست و بر ضرورت حمایت هدفمند از تولیدات این حوزه تأکید کرد.

استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه این شهر به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران، اظهار کرد: اصفهان امروز تنها حافظ تاریخ کهن نیست، بلکه پایتخت امید و مرکز ایده‌پردازی برای نسل جدید و آینده کشور نیز به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه شناخت زبان و جهان نسل جدید یک ضرورت فرهنگی است، افزود: اگر زبان و جهان نسل جدید را درک نکنیم، آینده کشور را ناخواسته به روایت‌های بیگانه واگذار خواهیم کرد؛ از این رو سینما، به‌ویژه سینمای کودک و نوجوان، باید بتواند روایت ایرانی را با زبان قابل فهم برای این نسل بازآفرینی کند.

جمالی‌نژاد اقتدار فرهنگی را فراتر از شاخص‌های مادی دانست و تصریح کرد: اقتدار واقعی یک ملت تنها در آمار و ابنیه شکل نمی‌گیرد، بلکه در عمق باورهایی شکل می‌گیرد که بر پرده ذهن کودکان آن ملت نقش می‌بندد.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه سینمای کودک نباید به یک برنامه تفریحی تقلیل پیدا کند، گفت: سینمای کودک در شکل‌گیری شخصیت، اعتمادبه‌نفس و هویت ملی فرزندان کشور نقش دارد و باید قهرمانانی را به نسل جدید معرفی کند که آن‌قدر زنده و باورپذیر باشند که کودکان و نوجوانان از تبار، زبان و شناسنامه ایرانی خود احساس غرور کنند.

وی با اشاره به رشد نسل جدید در فضای فناوری و هوش مصنوعی، اظهار کرد: نسلی که با هوش مصنوعی و تصویر بزرگ می‌شود، محصول بخشنامه‌ها و شعارهای کلیشه‌ای نیست و برای ارتباط با این نسل باید به خلاقیت، روایت‌های تازه و شناخت واقعی از نیازها و دغدغه‌های آنان تکیه کرد.

جمالی‌نژاد سرمایه‌گذاری هدفمند در سینمای کودک را اقدامی پیشگیرانه در حوزه فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: هر ریال سرمایه‌گذاری هدفمند در سینمای کودک می‌تواند کشور را در آینده از بخشی از هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی بی‌نیاز کند؛ بنابراین حمایت از این حوزه باید به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت مورد توجه قرار گیرد.

استاندار اصفهان همچنین خانواده را یکی از مهم‌ترین مخاطبان سینمای کودک و نوجوان دانست و گفت: سینمای فاخر می‌تواند خانواده را گرد یک چراغ جمع کند و امید واقعی را به خانه ببرد، نه اینکه اضطراب و نگرانی را از طریق زبان تصویر به خانواده منتقل کند.

وی با اشاره به ظرفیت سینما در معرفی مؤلفه‌های فرهنگی ایران به جهان، تصریح کرد: زبان تصویر گویاترین راه برای نمایش نجابت، پیشرفت و عزت ایران به جهانیان است و سینمای کودک و نوجوان می‌تواند بدون واسطه بخشی از واقعیت فرهنگی و اجتماعی ایران را به مخاطبان جهانی معرفی کند.

جمالی‌نژاد درباره نقش دستگاه‌های اجرایی در حوزه سینما نیز اظهار کرد: وظیفه دستگاه‌های اجرایی دخالت در کار هنرمند نیست، بلکه باید مسیر تولید را هموار کنند و به خلاقیت‌های جسورانه هنرمندان اعتماد داشته باشند.

وی اقتصاد سینما را نیز وابسته به شناخت دقیق مخاطب دانست و افزود: اقتصاد سینما زمانی به گردش درمی‌آید که نیازها، ذائقه‌ها و دغدغه‌های واقعی نسل جدید و پرنشاط کشور به درستی شناخته شود و تولیدات سینمایی بتوانند با این نیازها ارتباط برقرار کنند.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه به عدالت فرهنگی در تولیدات سینمایی، گفت: پرده سینما باید آینه عدالت باشد و صدای همه کودکان ایران، از دورترین روستاها تا قلب شهرها، شنیده شود.

وی خاطرنشان کرد: کشوری که برای خیال و پرسشگری فرزندان خود ارزش قائل نشود، دانشمندان و پیشتازان فردای خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین توجه به تخیل، پرسشگری و خلاقیت کودکان باید بخشی از سیاست فرهنگی کشور باشد.

جمالی‌نژاد جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان را فراتر از یک رویداد تقویمی دانست و اظهار کرد: این جشنواره نباید صرفاً یک اتفاق گذرا در تقویم فرهنگی کشور تلقی شود، بلکه می‌تواند نقشه راهی سالانه برای تقویت فرهنگ و صنایع خلاق کشور باشد.

وی تولید پویانمایی و فیلم‌های باکیفیت برای نسل جدید را از مهم‌ترین ابزارهای مواجهه با تحولات فرهنگی دانست و افزود: تولید آثار باکیفیت برای نسل نو می‌تواند سپری فرهنگی در برابر حجم پرشتاب جریان‌های فرهنگی باشد و زمینه تقویت روایت ایرانی را فراهم کند.

استاندار اصفهان در پایان تأکید کرد: سینمای کودک باید جسارت کردن و میل ساختن میهن عزیزمان را در دل‌ها زنده کند؛ پرده سینما پایین می‌آید، اما دغدغه ما برای نسل جدید باید همواره جاری باشد.