حوادث جوی در تهران ۱۰ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، شامگاه پنجشنبه از مصدومیت ۱۰ نفر در پی حوادث جوی ناشی از طوفان و بارندگی در استان تهران خبر داد.

سخنگوی اورژانس استان تهران اعلام کرد: از مجموع ۱۰ مصدوم این حوادث، پنج نفر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند و پنج نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.

وی در پایان گفت: از میان مصدومان منتقل‌شده، ۲ نفر به بیمارستان شهدای هفتم تیر، یک نفر به بیمارستان شهید سردار سلیمانی، یک نفر به بیمارستان سینا و یک نفر به بیمارستان لقمان حکیم منتقل شدند.

این گزارش مربوط به حوادث جوی ناشی از طوفان و بارندگی در استان تهران است.