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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۰

حوادث جوی در تهران ۱۰ مصدوم برجا گذاشت

حوادث جوی در تهران ۱۰ مصدوم برجا گذاشت

تهران- سخنگوی اورژانس استان تهران از مصدومیت ۱۰ نفر در پی حوادث جوی ناشی از طوفان و بارندگی در استان تهران خبر داد که پنج نفر از آنان به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شروین تبریزی، شامگاه پنجشنبه از مصدومیت ۱۰ نفر در پی حوادث جوی ناشی از طوفان و بارندگی در استان تهران خبر داد.

سخنگوی اورژانس استان تهران اعلام کرد: از مجموع ۱۰ مصدوم این حوادث، پنج نفر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند و پنج نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.

وی در پایان گفت: از میان مصدومان منتقل‌شده، ۲ نفر به بیمارستان شهدای هفتم تیر، یک نفر به بیمارستان شهید سردار سلیمانی، یک نفر به بیمارستان سینا و یک نفر به بیمارستان لقمان حکیم منتقل شدند.

این گزارش مربوط به حوادث جوی ناشی از طوفان و بارندگی در استان تهران است.

کد مطلب 6972165

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