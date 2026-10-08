کشف محموله چوب قاچاق در شاهرود؛ یک نفر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه پنجشنبه در حاشیه اجتماع اقتدار مردم شاهرود در میدان امام (ره) از کشف محموله قاچاق چوب در این شهرستان به همت ماموران انتظامی خبر داد.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان در کلانتری ۱۴ رویان امروز به یک وانت نیسان که در منطقه حضور داشت مشکوک و آن را متوقف می کنند.

فرمانده انتظامی شاهرود گفت: در بازرسی از این خودرو ۸۰۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق کشف و ضبط شده است.

شائینی با بیان اینکه یک نفر در این ارتباط دستگیر شده است، افزود: پرونده برای تکمیل و صدور حکم قضایی به دادسرا ارجاع داده شد.