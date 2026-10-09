اسدالله چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهم‌ترین دغدغه‌های مردم استان اظهار کرد: امروز بیشترین چالشی که مردم با آن روبه‌رو هستند موضوع اشتغال‌زایی است و بخش عمده مطالبات مردمی در جهت ایجاد کسب و کار و یافتن شغلی پایدار مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه شمار قابل توجهی از مراجعان به دنبال پیگیری مشکلات اشتغال خود هستند، افزود: اکثر کسانی که برای طرح مشکلات خود مراجعه می‌کنند، در جهت اشتغال و ایجاد کسب و کار پیگیر هستند و این موضوع نشان می‌دهد که مسئله بیکاری، اولویت نخست استان است.

چراغی با تأکید بر ضرورت همراهی همه مسئولان برای رفع این معضل تصریح کرد: انتظار ما این است که همه ما، چه به عنوان نماینده مردم و چه به عنوان مسئولان اجرایی، در جهت کسب و کار مردم قدم برداریم و تنها به وعده و طرح مسئله بسنده نکنیم؛ چرا که معیشت مردم به اشتغال گره خورده است.

وی با اشاره به نقش تسهیلات بانکی در ایجاد اشتغال خاطرنشان کرد: وام‌های اشتغالی باید تقویت شود و فرآیند پرداخت آن‌ها سهل‌تر و سریع‌تر در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا جوانان بتوانند با استفاده از این منابع، کسب و کار خود را راه‌اندازی کنند و چرخه تولید و اشتغال در استان به حرکت درآید.

نماینده مردم ایلام در مجلس در پایان با اشاره به ظرفیت بالای نیروی جوان استان گفت: نیروهای مستعد و جوانی که امروز می‌توانند کارآمد باشند و اشتغال‌زایی ایجاد کنند، باید مورد پیگیری، حمایت و تکریم قرار گیرند و از توانمندی آنان در مسیر توسعه استان بهره گرفته شود؛ بدون شک این مهم جز با همت جمعی مسئولان و همراهی دستگاه‌های اجرایی محقق نمی‌شود.