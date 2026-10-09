اجرای ۱۲۴ پروژه آموزشی در ایلام

جلال حمره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای ۱۲۴ پروژه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی اظهار کرد: ساخت این فضاها در مراحل پایانی قرار دارد و با همکاری بنیاد علوی، عملیات ساخت و محوطه‌سازی انجام می‌شود.

وی با اشاره به ساخت مدرسه در مرکز جمعیتی دو هزار نفری افزود: تلاش می‌کنیم با تکمیل ساختمان‌ها، تجهیزات استاندارد، کمک‌های آموزشی و هوشمندسازی، دانش‌آموزان از فضایی ایمن و شایسته بهره‌مند شوند.

این مسئول با اشاره به مهاجرت معکوس به شهرستان و افزایش نیاز به فضاهای آموزشی، از ساخت هنرستان فنی و حرفه‌ای با پیشرفت ۵۰ درصد خبر داد و گفت: یک فضای آموزشی نیز به بهره‌برداری رسیده و مدارس نیازمند در اولویت قرار گرفته‌اند و با مشارکت دولت و خیرین، کمبودی از این بابت وجود ندارد.

وی همچنین از توسعه فضاهای آموزشی برای مناطق عشایری و روستایی خبر داد و تصریح کرد: بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۵ دولت، مناطقی که به مدارس سیار نیاز دارند، در اولویت قرار گرفته‌اند و امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم، سطح آموزش در این مناطق ارتقا یابد.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان گفت: ساخت هنرستان فنی و حرفه‌ای یکی از مهم‌ترین طرح‌های در دست اجراست که با مشارکت مردمی و بر پایه شاخص‌های مشخص پیش می‌رود و آینده آموزشی استان را متحول خواهد کرد.