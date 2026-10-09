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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۶

اجرای ۱۲۴ پروژه آموزشی در ایلام

اجرای ۱۲۴ پروژه آموزشی در ایلام

ایلام - مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان ایلام از اجرای ۱۲۴ پروژه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان ایلام خبر داد.

جلال حمره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای ۱۲۴ پروژه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی اظهار کرد: ساخت این فضاها در مراحل پایانی قرار دارد و با همکاری بنیاد علوی، عملیات ساخت و محوطه‌سازی انجام می‌شود.

وی با اشاره به ساخت مدرسه در مرکز جمعیتی دو هزار نفری افزود: تلاش می‌کنیم با تکمیل ساختمان‌ها، تجهیزات استاندارد، کمک‌های آموزشی و هوشمندسازی، دانش‌آموزان از فضایی ایمن و شایسته بهره‌مند شوند.

این مسئول با اشاره به مهاجرت معکوس به شهرستان و افزایش نیاز به فضاهای آموزشی، از ساخت هنرستان فنی و حرفه‌ای با پیشرفت ۵۰ درصد خبر داد و گفت: یک فضای آموزشی نیز به بهره‌برداری رسیده و مدارس نیازمند در اولویت قرار گرفته‌اند و با مشارکت دولت و خیرین، کمبودی از این بابت وجود ندارد.

وی همچنین از توسعه فضاهای آموزشی برای مناطق عشایری و روستایی خبر داد و تصریح کرد: بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۵ دولت، مناطقی که به مدارس سیار نیاز دارند، در اولویت قرار گرفته‌اند و امیدواریم با تأمین اعتبارات لازم، سطح آموزش در این مناطق ارتقا یابد.

مدیرکل تجهیز و نوسازی مدارس استان گفت: ساخت هنرستان فنی و حرفه‌ای یکی از مهم‌ترین طرح‌های در دست اجراست که با مشارکت مردمی و بر پایه شاخص‌های مشخص پیش می‌رود و آینده آموزشی استان را متحول خواهد کرد.

کد مطلب 6972286

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