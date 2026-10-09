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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

۲۴۵ هزار تخلف رانندگی در ایلام ثبت شد

۲۴۵ هزار تخلف رانندگی در ایلام ثبت شد

ایلام - جانشین پلیس راهور استان ایلام از ثبت ۲۴۵ هزار تخلف رانندگی در معابر درون‌شهری استان در شش ماه نخست امسال خبر داد.

سرهنگ رحیم سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال، ۲۴۵ هزار فقره تخلف رانندگی در معابر درون‌شهری استان ثبت شده و یک هزار و ۶۶۵ دستگاه وسیله نقلیه متخلف نیز روانه پارکینگ شده است؛ با وجود شرایط خاص کشور و آسیب دیدن برخی زیرساخت‌ها در اثر حملات دشمن، لحظه‌ای در خدمت‌رسانی به مردم وقفه ایجاد نشده و همکارانم با همراهی خود مردم، مدیریت و کنترل ترافیک را به نحو مطلوب انجام داده‌اند.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۸ هزار و ۴۱۷ فقره انواع گواهینامه رانندگی صادر شده و ۱۶ هزار و ۹۵۳ دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت نیز شماره‌گذاری شده؛ همچنین پلیس در کنار خدمت‌رسانی، با رانندگان متخلفی که مخل نظم و امنیت عمومی بودند نیز برخورد قانونی کرده است.

سرهنگ سلطانی با اشاره به اینکه در هفته نیروی انتظامی تسهیلات ویژه‌ای برای ترخیص خودروهای توقیفی در نظر گرفته شده، تصریح کرد: مالکان این خودروها می‌توانند تا پایان هفته با مراجعه به واحدهای ترخیص، از مساعدت و همکاری لازم بهره‌مند شوند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه پلیس با اقتدار با تخلفاتی که باعث ایجاد ترافیک و راه‌بندان می‌شود برخورد می‌کند، خاطرنشان کرد: تخلفات ساکن در محدوده تقاطع‌ها و میادین، پارک دوبل، سد معبر و توقف در حریم تقاطع‌ها به صورت مستمر رصد و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود؛ هدف اصلی این نظارت‌ها، روان‌سازی ترافیک و بازگشایی گره‌های ترافیکی است.

سرهنگ سلطانی با اشاره به اینکه هدف اصلی پلیس، کاهش وقوع تصادفات و حفظ امنیت مردم می‌باشد، گفت: همه تلاش مجموعه بر این است که با همکاری شهروندان، شاهد معابر ایمن‌تر و تردد روان‌تر در سطح استان باشیم.

کد مطلب 6972311

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