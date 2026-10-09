۲۴۵ هزار تخلف رانندگی در ایلام ثبت شد

سرهنگ رحیم سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال، ۲۴۵ هزار فقره تخلف رانندگی در معابر درون‌شهری استان ثبت شده و یک هزار و ۶۶۵ دستگاه وسیله نقلیه متخلف نیز روانه پارکینگ شده است؛ با وجود شرایط خاص کشور و آسیب دیدن برخی زیرساخت‌ها در اثر حملات دشمن، لحظه‌ای در خدمت‌رسانی به مردم وقفه ایجاد نشده و همکارانم با همراهی خود مردم، مدیریت و کنترل ترافیک را به نحو مطلوب انجام داده‌اند.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۸ هزار و ۴۱۷ فقره انواع گواهینامه رانندگی صادر شده و ۱۶ هزار و ۹۵۳ دستگاه انواع خودرو و موتورسیکلت نیز شماره‌گذاری شده؛ همچنین پلیس در کنار خدمت‌رسانی، با رانندگان متخلفی که مخل نظم و امنیت عمومی بودند نیز برخورد قانونی کرده است.

سرهنگ سلطانی با اشاره به اینکه در هفته نیروی انتظامی تسهیلات ویژه‌ای برای ترخیص خودروهای توقیفی در نظر گرفته شده، تصریح کرد: مالکان این خودروها می‌توانند تا پایان هفته با مراجعه به واحدهای ترخیص، از مساعدت و همکاری لازم بهره‌مند شوند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه پلیس با اقتدار با تخلفاتی که باعث ایجاد ترافیک و راه‌بندان می‌شود برخورد می‌کند، خاطرنشان کرد: تخلفات ساکن در محدوده تقاطع‌ها و میادین، پارک دوبل، سد معبر و توقف در حریم تقاطع‌ها به صورت مستمر رصد و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود؛ هدف اصلی این نظارت‌ها، روان‌سازی ترافیک و بازگشایی گره‌های ترافیکی است.

سرهنگ سلطانی با اشاره به اینکه هدف اصلی پلیس، کاهش وقوع تصادفات و حفظ امنیت مردم می‌باشد، گفت: همه تلاش مجموعه بر این است که با همکاری شهروندان، شاهد معابر ایمن‌تر و تردد روان‌تر در سطح استان باشیم.