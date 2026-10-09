دستگیری ۴ سارق و کشف ۶ فقره سرقت در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا صبح امروز جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی بروجرد طی شبانه‌روز گذشته طرح عملیاتی ارتقای امنیت اجتماعی را در سطح شهرستان اجرا کردند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی مخفیگاه سارقان، موفق به دستگیری چهار نفر شدند.

کشف اموال مسروقه و ۶ فقره سرقت

فرمانده انتظامی بروجرد ادامه داد: در بازرسی از محل اختفای متهمان، مقادیری اموال مسروقه از جمله ضبط و باند خودرو، کابل برق و تجهیزات منزل کشف شد.

مهدوی‌کیا تصریح کرد: در ادامه تحقیقات، شش فقره سرقت کشف و یک دستگاه خودروی متعلق به سارقان نیز توقیف شد.

توقیف ۱۷ خودروی و موتورسیکلت متخلف

وی با اشاره به برخورد با وسایل نقلیه هنجارشکن و فاقد مدارک قانونی عنوان کرد: در جریان اجرای این طرح، ۱۲ دستگاه خودرو و پنج دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

تأکید پلیس بر حفظ امنیت عمومی

فرمانده انتظامی بروجرد در پایان با قدردانی از تعامل و همکاری شهروندان با پلیس خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدامی که آرامش و امنیت عمومی را به مخاطره بیندازد، قاطعانه برخورد خواهد کرد.