غلامی: تصمیمات ارزی اخیر غیرقابل توجیه است

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام جواد غلامی در خطبه‌های نماز جمعه شیروان که در مصلی امام خامنه‌ای (ره) برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط کنونی هر دلار برای بانک مرکزی و ملت ایران ارزش ویژه‌ای دارد و خروج آن از حاکمیت دولت، بدون ضابطه و قاعده در شرایطی که کشور در محاصره تحریم های مختلف است، اقدامی غیر قابل توجیه است.

وی گفت: در دوران فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی، احتمال ترور نیروهای درجه یک و نخبه، احتمال تصرف زمینی و جنگ مسلحانه است، دلار نباید از اختیار دولت خارج شود.

امام جمعه شیروان افزود: دشمن امروز میدان اصلی نبرد خود با ایران را خزانه‌داری و نظام مالی کشور قرار داده، لذا تخصیص ارز در شرایط فعلی باید بر اساس نیازهای مشخص و قاعده‌مند از قبیل تامین دارو، کالای اساسی و هزینه تحصیل دانشجویان خارج از کشور باشد.

حجت‌الاسلام غلامی با استناد به تعبیر جنگ تحمیلی اقتصادی که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده بیان کرد: در چنین جنگی، ارز باید کامل در اختیار دولت باشد و سیاست‌هایی مانند تک نرخی کردن ارز، از سازوکارهای دشمن برای بر هم زدن محاسبات مسئولان نظام است.

امام جمعه شیروان با هشدار درباره مقصد این ارزها ادامه داد: بخشی از این منابع ممکن است برای واردات کالاهای لوکس، خرید سلاح برای اغتشاشات یا انتقال به خارج از کشور استفاده شود، بنابراین خواستار محاکمه تمام بانیان وضع موجود در حوزه اقتصادی توسط قوه قضاییه هستیم.

حجت‌الاسلام غلامی تأکید بر نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت کشور و ایستادگی در برابر حملات دشمن، گفت: در جنگ‌ها، نخستین اتفاقی که می‌افتد هرج‌ومرج دعواهای خصوصی، سرقت اموال مردم و تجاوز به نوامیس است اما با وجود فراجا و نیروهای انتظامی، این نقاط کانونی تحت کنترل قرار گرفت و فرهنگ عمومی مردم نیز به این امر کمک کرد.

وی با تقدیر از مجاهدت‌های کارکنان فراجا و خانواده‌های آنان تاکید کرد: دولت باید برای بهبود معیشت کارکنان انتظامی و سایر نیروهای مسلح و افزایش تجهیزات نظامی اعتبار لازم اختصاص دهد.

امام جمعه شیروان با اشاره به اعتراضات فرانسه گفت: رسانه‌های بیگانه حرفی از اغتشاش و اعتراض در این کشور نمی‌زنند و برخوردهای خشن دولت فرانسه با معلمان و دانش‌آموزان هیچگونه بازتاب منفی ندارد پس لازم است جوانان ما متوجه دوگانگی رسانه‌های معاند و تناقض در رفتار و گفتار برخی سلبریتی ها نیز باشند.