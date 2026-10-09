  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

کشف ۴۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در لرستان

کشف ۴۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در لرستان

خرم‌آباد- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از کشف ۴۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد جمشیدی ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران از اجرای مانور تخصصی حراست با هدف شناسایی مصارف غیرمجاز برق و مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و گفت: در این عملیات شش‌روزه، بیش از هزار مشترک و مرکز هدف در سطح استان پایش و ۴۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز کشف شد.

پایش بیش از هزار مشترک و مرکز هدف

وی با تشریح نتایج این مانور اظهار کرد: این عملیات با محوریت شناسایی و برخورد با مصارف غیرمجاز برق و صیانت از شبکه توزیع برق استان اجرا شد و در جریان آن، ۲۰۰ مورد استفاده غیرمجاز از برق نیز شناسایی شد.

وی افزود: نتایج به‌دست‌آمده بر ضرورت استمرار نظارت‌های میدانی و برخورد قانونی با تخلفات حوزه مصرف انرژی تأکید دارد.

بازرسی از مراکز پرریسک و واحدهای تولیدی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: دامنه بازرسی‌ها، مشترکان دیماندی، سوله‌ها، واحدهای تولیدی، دامداری‌ها و مرغداری‌ها، سنگ‌بری‌ها، کارگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی و سوله‌های متروکه را دربر گرفت.

وی تصریح کرد: شناسایی مراکز پرریسک و موارد مشکوک به استفاده غیرمجاز از برق، از اولویت‌های اجرایی این مانور بود.

پیگیری قانونی تخلفات و صیانت از حقوق مشترکان

جمشیدی با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری شبکه برق و صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار گفت: برخورد با مصارف غیرمجاز و تخلفات مرتبط با بهره‌برداری از شبکه برق با جدیت دنبال می‌شود و تمامی موارد شناسایی‌شده باید از مسیرهای قانونی پیگیری و تا حصول نتیجه نهایی رصد شوند.

تدوین برنامه نظارتی بر اساس داده‌های مانور

سروش روزبهانی، مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق لرستان نیز با اشاره به عملکرد تیم‌های عملیاتی اظهار کرد: کشف ۴۵ دستگاه ماینر و شناسایی ۲۰۰ مورد استفاده غیرمجاز از برق، حاصل پایش هدفمند، حضور میدانی و بررسی مراکز پرریسک در نقاط مختلف استان است.

وی افزود: رویکرد حراست در این حوزه، شناسایی دقیق تخلفات، مستندسازی موارد و پیگیری مؤثر آن‌ها تا تعیین تکلیف قانونی است.

روزبهانی خاطرنشان کرد: اطلاعات و داده‌های به‌دست‌آمده از این مانور در قالب گزارشی تحلیلی ارزیابی می‌شود تا نقاط پرریسک استان به‌طور دقیق شناسایی و برنامه‌ای مستمر و هدفمند برای نظارت بر آن‌ها تدوین و اجرا شود.

استمرار نظارت بر مصرف غیرمجاز برق

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق لرستان تأکید کرد: این مانور اقدامی مقطعی نیست، بلکه آغاز و تقویت روندی مستمر برای پایش مشترکان پرریسک، مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی و صیانت از تأسیسات و شبکه توزیع برق استان است.

وی افزود: با موارد تخلف در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6972489

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها