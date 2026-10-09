کشف ۴۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد جمشیدی ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران از اجرای مانور تخصصی حراست با هدف شناسایی مصارف غیرمجاز برق و مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز خبر داد و گفت: در این عملیات شش‌روزه، بیش از هزار مشترک و مرکز هدف در سطح استان پایش و ۴۵ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز کشف شد.

پایش بیش از هزار مشترک و مرکز هدف

وی با تشریح نتایج این مانور اظهار کرد: این عملیات با محوریت شناسایی و برخورد با مصارف غیرمجاز برق و صیانت از شبکه توزیع برق استان اجرا شد و در جریان آن، ۲۰۰ مورد استفاده غیرمجاز از برق نیز شناسایی شد.

وی افزود: نتایج به‌دست‌آمده بر ضرورت استمرار نظارت‌های میدانی و برخورد قانونی با تخلفات حوزه مصرف انرژی تأکید دارد.

بازرسی از مراکز پرریسک و واحدهای تولیدی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان ادامه داد: دامنه بازرسی‌ها، مشترکان دیماندی، سوله‌ها، واحدهای تولیدی، دامداری‌ها و مرغداری‌ها، سنگ‌بری‌ها، کارگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی و سوله‌های متروکه را دربر گرفت.

وی تصریح کرد: شناسایی مراکز پرریسک و موارد مشکوک به استفاده غیرمجاز از برق، از اولویت‌های اجرایی این مانور بود.

پیگیری قانونی تخلفات و صیانت از حقوق مشترکان

جمشیدی با تأکید بر ضرورت حفظ پایداری شبکه برق و صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار گفت: برخورد با مصارف غیرمجاز و تخلفات مرتبط با بهره‌برداری از شبکه برق با جدیت دنبال می‌شود و تمامی موارد شناسایی‌شده باید از مسیرهای قانونی پیگیری و تا حصول نتیجه نهایی رصد شوند.

تدوین برنامه نظارتی بر اساس داده‌های مانور

سروش روزبهانی، مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق لرستان نیز با اشاره به عملکرد تیم‌های عملیاتی اظهار کرد: کشف ۴۵ دستگاه ماینر و شناسایی ۲۰۰ مورد استفاده غیرمجاز از برق، حاصل پایش هدفمند، حضور میدانی و بررسی مراکز پرریسک در نقاط مختلف استان است.

وی افزود: رویکرد حراست در این حوزه، شناسایی دقیق تخلفات، مستندسازی موارد و پیگیری مؤثر آن‌ها تا تعیین تکلیف قانونی است.

روزبهانی خاطرنشان کرد: اطلاعات و داده‌های به‌دست‌آمده از این مانور در قالب گزارشی تحلیلی ارزیابی می‌شود تا نقاط پرریسک استان به‌طور دقیق شناسایی و برنامه‌ای مستمر و هدفمند برای نظارت بر آن‌ها تدوین و اجرا شود.

استمرار نظارت بر مصرف غیرمجاز برق

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق لرستان تأکید کرد: این مانور اقدامی مقطعی نیست، بلکه آغاز و تقویت روندی مستمر برای پایش مشترکان پرریسک، مقابله با استفاده غیرمجاز از انرژی و صیانت از تأسیسات و شبکه توزیع برق استان است.

وی افزود: با موارد تخلف در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.