  1. سیاست
  2. دولت
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱

پزشکیان و علی اف دیدار کردند

پزشکیان و علی اف دیدار کردند

رؤسای جمهور ایران و جمهوری آذربایجان در حاشیه اجلاس‌های بین‌المللی در ترکمنستان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران و الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان، در حاشیه برگزاری اجلاس سران کشورهای مشترک‌المنافع و اجلاس محیط زیستی خزر در ترکمنستان، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و روند همکاری‌های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف با تأکید بر روابط خوب و همسایگی دو کشور، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.

رؤسای جمهور دو کشور همچنین با اشاره به توافقات و پروژه‌های مشترک، بر ضرورت تسریع در روند اجرای توافقات صورت‌گرفته، تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و تقویت زمینه‌های همکاری متقابل تأکید کردند.

در این دیدار، بر اراده مشترک دو کشور برای گسترش و تقویت همکاری‌های دوجانبه در تمامی زمینه‌های مورد علاقه، از جمله حوزه‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و منطقه‌ای، تأکید شد. همچنین استمرار رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای سازنده میان مقام‌های دو کشور، در راستای پیشبرد اهداف مشترک و تقویت مناسبات دوستانه تهران و باکو، مورد توجه قرار گرفت.

کد مطلب 6972496
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      کسی که با اسرائیل روابط تجاری دارد قابل اعتماد نیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها