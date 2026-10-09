لزوم رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین امامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گناباد، با اشاره به سفر پیش‌روی وزیر آموزش و پرورش به این شهرستان، مطالبات جدی فرهنگیان و مردم منطقه را مطرح کرد.

امام جمعه موقت گناباد با تأکید بر لزوم توجه ویژه دولت به قشر فرهنگی، اظهار کرد: ارتقای سطح معیشت معلمان، توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان و همچنین راه‌اندازی واحد خواهران در گناباد، از جمله ضرورت‌هایی است که باید در جریان این سفر مورد توجه و پیگیری جدی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به بلاتکلیفی «مجتمع آموزشی تفریحی ولایت»، خواستار تعیین تکلیف و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مجموعه در جهت خدمت به جامعه آموزشی شهرستان شد.

امامی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی و مدیر آموزش و پرورش شهرستان، توصیه‌ای مبنی بر مطالبه‌گری شفاف مطرح کرد.

امام جمعه موقت گناباد تأکید کرد: انتظار می‌رود پس از پایان سفرهای وزرا و مسئولان ارشد به شهرستان، نماینده محترم و مدیر آموزش و پرورش، گزارشی دقیق و شفاف از ثمرات و وعده‌های داده‌شده به مردم ارائه دهند تا مشخص شود چه میزان از این وعده‌ها در عمل محقق شده است.

وی به بحران کمبود آب برای مزارع زعفران اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت طلای سرخ برای اقتصاد منطقه، جهاد کشاورزی، سپاه پاسداران و سایر دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری یکدیگر، نسبت به تأمین فوری آب مورد نیاز مزارع زعفران از طریق تانکر اقدام کنند.

امامی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی و فصل آبیاری، لازم است نهادهای ذی‌ربط در سریع‌ترین زمان ممکن برای رفع این دغدغه کشاورزان وارد عمل شوند تا از خسارت به محصولات منطقه جلوگیری شود.