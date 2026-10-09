داریوش عیاری فیلمبردار سینما درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش عیاری، فیلمبردار سینمای ایران و برادر کیانوش عیاری، امروز ۱۷ مهر بر اثر سکته درگذشت.

این خبر در گفتگو با خانه سینما تایید شده است.

داریوش عیاری، متولد سال ۱۳۲۵ و دانش‌آموخته رشته روزنامه‌نگاری، فعالیت حرفه‌ای خود در سینما را با فیلمبرداری فیلم «تنوره دیو» در سال ۱۳۶۴ آغاز کرد.

وی در طول فعالیت هنری خود، فیلمبرداری آثار متعددی از سینمای ایران را برعهده داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به «ویلای ساحلی»، «جاده قدیم»، «کاناپه»، «خانه پدری»، «دختری با کفش‌های کتانی» و «راز مینا» اشاره کرد.