به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسن بازدار در خطبه‌های نماز جمعه مسجد محمد رسول‌الله(ص) گوده، با تبیین پیام آیه ۱۶ سوره لقمان، بر ضرورت مراقبت از اعمال، رفتار و نیت‌های انسان تأکید کرد.

امام جمعه و عضو شورای روحانیت گوده با اشاره به سفارش لقمان حکیم به فرزندش اظهار کرد: خداوند متعال از کوچک‌ترین اعمال انسان آگاه است و هیچ رفتار، گفتار و نیتی از علم و احاطه پروردگار پنهان نمی‌ماند؛ بنابراین، انسان مؤمن باید بداند که تمام اعمال او در پیشگاه خداوند محفوظ است.

وی افزود: مراقبت انسان نباید تنها به رفتارهای آشکار محدود شود، بلکه اعمالی را نیز که دیگران از آن آگاه نیستند باید مورد توجه قرار دهد؛ چراکه معیار اصلی زندگی مؤمن، جلب رضایت خداوند و حرکت در مسیر تقوا و پرهیزکاری است.

بازدار با هشدار نسبت به کوچک شمردن گناهان تصریح کرد: گاهی انسان به دلیل ناچیز دانستن یک گناه، نسبت به انجام یا تکرار آن بی‌تفاوت می‌شود، درحالی‌که آموزه‌های قرآن کریم بر مراقبت از همه اعمال تأکید دارند و نباید در برابر گناه دچار احساس امنیت کاذب شد.

احسان؛ باور به نظارت همیشگی خداوند

وی با اشاره به مفهوم احسان در حدیث پیامبر اسلام(ص) بیان کرد: انسان باید خداوند را چنان عبادت کند که گویی او را می‌بیند و اگر به این مرتبه نرسید، دست‌کم یقین داشته باشد که خداوند او را می‌بیند.

امام جمعه اهل‌سنت گوده با بیان اینکه باور به حسابرسی الهی در اصلاح رفتار فردی و اجتماعی نقش مؤثری دارد، گفت: هر فرد باید همواره خداوند را ناظر بر اعمال و کردار خود بداند و در رفتارهای پنهان و آشکار، رضایت پروردگار را در نظر بگیرد.

حضرت یوسف(ع)؛ الگویی در پرهیز از گناه

بازدار در ادامه برای تبیین اهمیت مراقبت از نفس، به داستان حضرت یوسف(ع) اشاره کرد و افزود: حضرت یوسف(ع) در اوج جوانی و در شرایطی که زمینه ارتکاب گناه فراهم بود، در برابر دعوت به گناه ایستادگی کرد و با گفتن «مَعَاذَ الله» از آن رویگردان شد.

وی در پایان تأکید کرد: انسان مؤمن باید در هر زمان و مکان، خداوند را ناظر بر اعمال و رفتار خود بداند و یقین داشته باشد که پروردگار از تمام کردارهای پنهان و آشکار انسان آگاه است.