امام جمعه جدید خوسف معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست شورای اداری شهرستان خوسف که امروز جمعه برگزار شد، حجت‌الاسلام احمد نجمی‌پور به‌عنوان امام جمعه جدید این شهرستان معرفی و از خدمات حجت‌الاسلام اسماعیلی، امام جمعه سابق خوسف، قدردانی شد.

حجت‌الاسلام شاه‌بیکی، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی، در این نشست بر ضرورت بهره‌گیری هوشمندانه از تریبون نماز جمعه برای مقابله با توطئه‌ها و خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن تأکید کرد.

حجت‌الاسلام نجمی‌پور پیش از این مسئولیت امامت جمعه شهرستان‌های سرایان، سربیشه و نهبندان را برعهده داشته است.