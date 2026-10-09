  1. استانها
  2. لرستان
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار در ازنا

دستگیری ۲ سارق سابقه‌دار در ازنا

ازنا- فرمانده انتظامی ازنا از دستگیری دو سارق سابقه‌دار خودرو و کشف یک دستگاه سواری پراید مسروقه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ارکیان شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت یک دستگاه خودروی پراید در سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی و مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی مخفیگاه دو سارق سابقه‌دار شدند.

کشف پراید مسروقه و تحویل به مالباخته

فرمانده انتظامی ازنا با اشاره به دستگیری متهمان در عملیاتی ضربتی تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفای سارقان، خودروی پراید مسروقه کشف شد و پس از طی مراحل قانونی به مالباخته تحویل داده شد.

معرفی متهمان به مراجع قضایی

ارکیان در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند

کد مطلب 6972702

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها