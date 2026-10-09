به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ارکیان شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت یک دستگاه خودروی پراید در سطح شهرستان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی و مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی مخفیگاه دو سارق سابقه‌دار شدند.

کشف پراید مسروقه و تحویل به مالباخته

فرمانده انتظامی ازنا با اشاره به دستگیری متهمان در عملیاتی ضربتی تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفای سارقان، خودروی پراید مسروقه کشف شد و پس از طی مراحل قانونی به مالباخته تحویل داده شد.

معرفی متهمان به مراجع قضایی

ارکیان در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند