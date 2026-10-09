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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰

قرعه سخت ناهید کیانی در گرندپری پاریس 

قرعه سخت ناهید کیانی در گرندپری پاریس 

نایب قهرمان المپیک تنها نماینده ایران در روز دوم مسابقات گرندپری پاریس با قرعه ای سخت کار خود را آغاز می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا (شنبه) در دومین روز مسابقات گرندپری پاریس، رقابت‌های اوزان ۵۷- و ۶۷- کیلوگرم زنان و ۶۸- کیلوگرم مردان برگزار می‌شود که تیم کشورمان در این روز تنها یک نماینده دارد.

ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم، در دور نخست با «کیم گایئون» از کره جنوبی مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی، به مصاف برنده دیدار نمایندگان فرانسه و لهستان می‌رود.

تیم کشورمان در روز نخست این مسابقات، توسط ابوالفضل زندی و آرین سلیمی به دو مدال طلا دست یافت.

رقابت‌های گرندپری فرانسه از تورنمنت‌های سطح G4 است و به نفرات برتر آن، در مسیر کسب سهمیه المپیک، امتیاز تعلق می‌گیرد؛ به‌طوری‌که مدال‌آوران طلا، نقره و برنز به‌ترتیب ۶۰، ۳۶ و ۳۱.۶ امتیاز کسب می‌کنند.

کد مطلب 6972786

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