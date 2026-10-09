قرعه سخت ناهید کیانی در گرندپری پاریس 

به گزارش خبرنگار مهر، فردا (شنبه) در دومین روز مسابقات گرندپری پاریس، رقابت‌های اوزان ۵۷- و ۶۷- کیلوگرم زنان و ۶۸- کیلوگرم مردان برگزار می‌شود که تیم کشورمان در این روز تنها یک نماینده دارد.

ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم، در دور نخست با «کیم گایئون» از کره جنوبی مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی، به مصاف برنده دیدار نمایندگان فرانسه و لهستان می‌رود.

تیم کشورمان در روز نخست این مسابقات، توسط ابوالفضل زندی و آرین سلیمی به دو مدال طلا دست یافت.

رقابت‌های گرندپری فرانسه از تورنمنت‌های سطح G4 است و به نفرات برتر آن، در مسیر کسب سهمیه المپیک، امتیاز تعلق می‌گیرد؛ به‌طوری‌که مدال‌آوران طلا، نقره و برنز به‌ترتیب ۶۰، ۳۶ و ۳۱.۶ امتیاز کسب می‌کنند.