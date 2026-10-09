https://mehrnews.com/x3dh8C ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸ کد مطلب 6972827 استانها گیلان استانها گیلان ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸ موج ۲۲۳ ایستادگی رشتوندان در میدان رشت- در این ویدئو تصاویری از موج دویست و بیست و سوم حضور مردم رشت در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 17 MB کد مطلب 6972827 کپی شد مطالب مرتبط دویست و بیستمین اجتماع شبانه مردم رشت دویست و نوزده شب ایستادگی مردم مبعوث شده رشت به روایت تصویر «قرار ۲۱۸» رشتیها؛ قدردانی مردم از زحمات پلیس در هفته ناجا روایت مهر از دویست و هفدهمین شب ایستادگی رشتی ها زیر باران برچسبها رشت اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
نظر شما