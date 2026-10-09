https://mehrnews.com/x3dh8R ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ کد مطلب 6972839 استانها گیلان استانها گیلان ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷ دویست بیست و سومین موج حضور آستارایی ها در میدان آستارا- در این ویدئو تصاویری از موج بیست و سوم حضور مردم آستارا در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 15 MB ویدئو: علی ساسانیان کد مطلب 6972839 کپی شد مطالب مرتبط قرار دویست و بیست و دوم مردم آستارا در سنگر خیابان اجتماع مردم مبعوث شده آستارا در دویست و بیست و چهارمین قرار شبانه تداوم حضور مرزنشینان آستارایی در دویست و بیستمین اجتماع شبانه میدانداری مردم دیار شالی و باران در روز ملی آستارا دویست و بیست و ششمین شب استقامت مردم آستارا در میدان استمرار حماسه مرزنشینان آستارایی در شب صد و هفتاد و سوم برچسبها آستارا اجتماع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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