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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷

دویست بیست و سومین موج حضور آستارایی ها در میدان

دویست بیست و سومین موج حضور آستارایی ها در میدان

آستارا- در این ویدئو تصاویری از موج بیست و سوم حضور مردم آستارا در میدان را مشاهده می کنید.

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ویدئو: علی ساسانیان

کد مطلب 6972839

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