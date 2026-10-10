به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: شاهان قاجار قلم به دست نگرفتند مگر آن‌گاه که خیابان و سنگر، مجالی برای انکار باقی نگذاشت. «مشق ایستادگی» در عصر مشروطه‌خواهی ایران، سرآغاز یک جهش تاریخی در روان‌شناسی جمعی ماست؛ بزنگاهی که در آن، رعیت به اراده خود ردای شهروندی پوشید و دریافت که حق، نه انعام ملوکانه، بلکه دستاوردی است که تنها در کوره پایداری ملی صیقل می‌خورد. این روایت خطوط لرزان قدرت در برابر سطرهای روشن مقاومت ملتی است که ایستادن را برگزید.

پیش از ورود به متن این کارزار تاریخی، باید معنای واژه‌ای را روشن کرد که بارها در اسناد آن دوران به چشم می‌خورد: «توشیح». در ادبیات اداری و دیوان‌سالاری کهن قاجار، توشیح به معنای صحه ‌گذاشتن، تایید رسمی یا نوشتن عبارتی کوتاه با خط سلطان یا مقام عالی‌رتبه در حاشیه یا بالای یک سند دولتی بود تا آن نوشته جنبه اجرایی پیدا کند. ریشه کلمه از «وشاح» به معنی گردنبند یا حمایل می‌آید؛ یعنی آراستن و ممهور ساختن سند به نشان اراده حاکم. اما در این سند تاریخی، توشیح شاهانه نه نشانه‌ای از اقتدار، بلکه بازتابی از استیصال دستگاه استبداد در برابر امواج سهمگین بیداری عمومی بود. این دست‌خط‌ها با اکراه تمام نوشته شدند و هر خط آن به جای نمایش شکوه سلطنت، گواهی بر مهار قدرت توسط اراده توده‌ها بود.

جوهری که زیر سایه باروت چکید

نگاه دقیق به این کاغذ کهن، تصویری کاملا متفاوت از پندارهای رایج درباره اسناد سلطنتی ارائه می‌دهد. در این برگ تاریخی هیچ نشانی از زرنگاری، نقوش تذهیب، شمسه‌های طلاکاری‌شده یا طره‌های لاجوردی درباری دیده نمی‌شود. سند، بر صفحه‌ای کاملا ساده، بی‌تکلف و بی‌پیرایه جاری شده است؛ گویی شتاب رویدادها، غریو فریادهای مردم پشت دیوارهای دارالخلافه و التهاب روزگار، حتی مجالی برای آراستن حاشیه‌ها باقی نگذاشته بود. خط شکسته نستعلیق سند با کشیدگی‌های تند، کج‌شدگی سطرها و عباراتی که در حاشیه چپ به بالا متمایل شده‌اند، سند اضطراب و عجله دستگاه سلطنت است.

این دست‌خط‌ها محصول آسودگی کاخ گلستان نبودند. آنها در میانه اعتصاب‌های کمرشکن بازار تهران، بست‌نشینی‌های پی‌درپی در سفارتخانه و مساجد و صفوف فشرده مردم در بهارستان شکل گرفتند. وقتی مظفرالدین شاه در بستر احتضار آن را امضا کرد، در حقیقت به قدرت خیابان گردن نهاده بود. اما بوته آزمایش اصلی زمانی سر برآورد که محمدعلی شاه تاج بر سر گذاشت؛ مستبدی که خیال بازگرداندن ساعت زمان را در سر می‌پروراند.

دست‌خط معروفی که او پس از تنش‌های نفسگیر در پذیرش مشروطیت و اعلام لازم‌الاجرا بودن مصوبات مجلس نگاشت، سندی آشکار از ناتوانی قدرت سنتی در برابر آگاهی نوین ملت بود. او متنی نوشت تا خشم فزاینده را مهار کند، اما جوهر آن خطوط ناهموار خشک نشده بود که لوله‌های توپ لیاخوف روسی به سوی خانه ملت نشانه رفتند تا ثابت کنند هیچ سندی بدون اهرم پایداری عمومی ارزش حقوقی نخواهد داشت.

شکل‌گیری فرهنگ مقاومت به سود سرنوشت ایران

مهم‌ترین رویداد تاریخ معاصر ما در همان روزها رخ داد: مقاومت از خصلتی پراکنده و انفعالی، به یک «فرهنگ مقاومت ملی و زاینده» دگرگون شد که مستقیما به سود تمامیت و هویت ایران کار کرد. تا پیش از مشروطه، خیزش‌های مردمی واکنشی کوتاه‌مدت به ستم یک حاکم محلی، کمبود نان یا خشکسالی بودند؛ شورش‌هایی بی‌برنامه که با مرگ حاکم یا وعده‌ای دروغین فروکش می‌کردند.

اما فرهنگ مقاومتی که از درون مساجد، حجره‌های بازار، انجمن‌های مخفی و سنگرهای شهری جوانه زد، ماهیتی کاملا متفاوت داشت. این بار مردم تفنگ به دست نگرفتند تا پادشاهی را بردارند و فردی دیگر از همان تبار را بنشانند؛ آنها برای نخستین بار در تاریخ چند هزار ساله کشور، مفهوم انتزاعی «قدرت مشروط به قانون» را به مطالبه‌ای عینی تبدیل کردند. این روح پایداری نوین به سود کلیت ایران تمام شد، زیرا جامعه را از رخوت چندصدساله رهانید و نهاد «ملت» را در برابر استبداد فردی پی‌ریزی کرد. مردم فهمیدند که سرنوشت خاک، میراث ارثی شاهان قاجار نیست، بلکه امانتی جمعی در دستان ساکنان این سرزمین است.

روح پایداری در رگ و پی توده‌ها

در جریان این نبرد تاریخی، روان‌شناسی ایرانی به شکلی بنیادین بازسازی شد. رعیت دیروز که سرنوشت خود را تقدیر محتوم فلک می‌دانست، ناگهان دریافت که اراده او می‌تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد. این روح پایداری به شکلی حیرت‌انگیز در میان همه طبقات جامعه جوشید. بقال و نانوا، طلبه و بازاری، نویسنده و دهقان، زنجیره‌ای از همبستگی ساختند که در تاریخ این مرزوبوم سابقه نداشت.

شب‌نامه‌ها شبانه از زیر درها پخش می‌شدند، صندوق‌های مالی برای حمایت از خانواده‌های مجاهدان شکل گرفتند و انجمن‌های ولایتی به اتاق‌های فکر مقاومت تبدیل شدند. این جوشش تنها یک کنش سیاسی نبود، بلکه تولد یک حس جدید از شرافت انسانی به شمار می‌رفت. مرگ در سنگر دفاع از قانون، دیگر تلف‌ شدن به حساب نمی‌آمد؛ شهادت در راه وطن و آزادی بود. پایداری دیگر نه بار گرانی بر دوش مردم، بلکه منبعی برای افتخار جمعی و بازیابی غرور پایمال‌شده در برابر نفوذ بیگانگان و استبداد خانگی شد.

تبریز؛ کانون جوشش مقاومت و باروی تاب‌آوری ملی

اوج این دگرگونی شگفت در مقاومت ۱۱ ماهه تبریز در دوران استبداد صغیر رخ داد؛ زمانی که محمدعلی شاه با بمباران مجلس گمان می‌کرد مشروطه را برای همیشه خاموش کرده است. پایتخت در سکوت سنگین حکومت نظامی فرورفته بود، اما در تبریز آتشی روشن شد که خاکستر تمام ایران را شعله‌ور ساخت. قحطی هولناک، محاصره سپاهیان دولتی و مسدود شدن راه‌های آذوقه، محله‌های امیرخیز و خیابان را به محاصره درآورد، اما اراده اهالی تبریز نشکست.

مردم ریشه گیاهان صحرا را می‌خوردند اما سنگرها را رها نمی‌کردند. ستارخان و باقرخان پیشاهنگ این ایستادگی بودند، اما حماسه راستین را مردم کوچه و بازار خلق کردند. زنان در این کارزار تاریخی نقشی بی‌مانند ایفا کردند؛ آنها با لباس مردانه دوشادوش مردان فشنگ حمل می‌کردند، پنهانی برای سنگرها غذا می‌پختند و پیکر فرزندان خود را بدون اشک به خاک می‌سپردند تا صفوف رزمندگان سست نشود.

این همان جوشش اصیل روح پایداری بود که نشان داد مشروطه یک تب فکری وارداتی نیست، بلکه پاسخی ریشه‌دار به تحقیر تاریخی ملتی کهنسال است. ایستادگی تبریز انگیزه لازم را برای دیگر نقاط کشور ساخت تا نیروهای گیلان و سواران بختیاری آماده حرکت شوند و استبداد را از اریکه قدرت به زیر بکشند.

زایش مفهوم هویت مشترک از دل سنگرها

شاید درخشان‌ترین ثمره فرهنگ مقاومتی که در آن سال‌ها شکل گرفت، اتحاد تیره‌ها و تبارهای مختلف ایرانی بود. در مسیر فتح تهران و در دفاع از دستاوردهای ملت، تفاوت‌های قومیتی، زبانی و مذهبی رنگ باختند. مجاهدان مسلمان و ارمنی در کنار هم سنگر بستند، ایل بختیاری با دهقانان شمال هم‌قسم شدند و بازاریان تهران به یاری سواران ولایات شتافتند.

این تجربه زیسته، بنیان‌های یک هویت ملی نوین را رقم زد؛ هویتی که بر پایه پیوند اراده‌ها برای استقرار قانون و عدالت شکل گرفت، نه بر اساس سرسپردگی به دربار همایونی. دست‌خط‌های لرزان شاهان قاجار نتوانستند سدی در برابر این موج فراگیر بسازند، زیرا اراده مقاومت از چارچوب ارعاب سلطنتی فراتر رفته بود. ایران از مجموعه‌ای از ولایات پراکنده، به کشوری تبدیل شد که ساکنان آن یک آرمان مشترک به نام قانون‌مداری داشتند.

میراث جاودان مشق ایستادگی

بررسی آن خطوط ناهموار و نامه‌های تاریخی نشان می‌دهد که هیچ حقی بدون هزینه به دست نمی‌آید و هیچ فرمانی در صورت غیاب مقاومت پایدار نخواهد ماند. دست‌خط محمدعلی شاه مبنی بر لازم‌الاجرا بودن مشروطه، تنها یک کاغذ کهنه نیست؛ یادبودی از لحظه‌ای است که استبداد زیر بار فشار یکپارچه جامعه مجبور به عقب‌نشینی شد. هرچند نهضت مشروطه با فراز و فرودها، دخالت‌های خارجی، انحرافات سیاسی و سرانجام هرج‌ومرج روبه‌رو شد، اما روحی که در آن سال‌ها در کالبد این خاک دمیده شد، هرگز از میان نرفت. فرهنگ مقاومتی که در آن عصر شکل گرفت، حافظه تاریخی ملت را دگرگون ساخت و این باور خدشه‌ناپذیر را بر جای گذاشت که سرنوشت ایران نه در نهان‌خانه‌های کاخ‌ها، بلکه در عمق اراده و ایستادگی مردمانش تعیین می‌شود؛ مشقی سترگ از ایستادگی که تا امروز چراغ راه پایداری ملی ماست.

«ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران» اثر فریدون آدمیت

فریدون آدمیت در این اثر پژوهشی، به واکاوی ریشه‌های فکری، مفاهیم نوین و بنیان‌های نظری فرهنگ مقاومت در عصر مشروطه پرداخته است. کتاب با تکیه بر اسناد دست ‌اول، روزنامه‌ها، شب‌نامه‌ها و رساله‌های سیاسی آن دوره نشان می‌دهد که پایداری مردم تنها نبردی فیزیکی با قزاق‌ها نبود، بلکه بر پایه فهمی تازه از حق، حاکمیت قانون و نفی سلطه مطلقه شکل گرفت. آدمیت نشان می‌دهد اندیشه‌ورزان چگونه با واژه‌سازی‌های تازه، راه را برای پرسشگری ملت گشودند و ادعاهای سلطنتی را بی‌اثر ساختند. این اثر سنگ بنای شناخت تحول در اندیشه سیاسی ایران و چگونگی پیوند تفکر انتقادی با ایستادگی مدنی و مقاومت ملی به شمار می‌آید.

«قیام آذربایجان و ستارخان» اثر اسماعیل امیرخیزی

امیرخیزی به عنوان منشی، مشاور و همراه همیشگی ستارخان، اثری عمیقا ملموس، پرجزئیات و موثق از درون سنگرهای تبریز نگاشته است. این کتاب خواننده را از تئوری‌های انتزاعی به کوچه‌پس‌کوچه‌های قحطی‌زده تبریز و خطوط مقدم نبرد با نیروهای محمدعلی شاه می‌برد.امیرخیزی با نثری گیرا، چگونگی مدیریت روحی مردم، ایستادگی در برابر نامه‌ها و تطمیع‌های درباری و همبستگی همه طبقات شهر را شرح می‌دهد. او به شکلی بی‌پرده، نقش زنان، فداکاری جوانان گمنام و شجاعت اخلاقی مجاهدان را به تصویر می‌کشد. این کتاب سندی درخشان از روان‌شناسی پایداری جمعی و نمادی بی‌نظیر از مقاومت شرافتمندانه یک ملت در برابر ستم سازمان‌یافته است.

«ستارخان» ساخته علی حاتمی

علی حاتمی در این اثر سینمایی، روایتی دراماتیک، حسی و تلخ از مقاومت تبریز و چالش‌های مشروطه‌خواهان ارائه می‌کند. فیلم به جای اتکا به روایت‌های رسمی، به دنیای درونی مجاهدانی نفوذ می‌کند که در محاصره استبداد قاجار و توطئه‌های درباری، دست از پایداری برنداشتند. طراحی صحنه دقیق، دیالوگ‌های پرمعنا و نمایش تنهایی و غربت مردان سنگر، تصویری ماندگار از آن روزگار آفریده است. اثر حاتمی نشان می‌دهد که چگونه وعده‌ها و دست‌خط‌های شاهان در برابر اراده استوار رزمندگان رنگ می‌باخت. این فیلم اثری درخشان در بازآفرینی فضای فکری و تنش‌های روانی عصری است که مقاومت در آن به تنها راه دفاع از کرامت انسانی تبدیل شد.

«روزگار قریب» ساخته کیانوش عیاری

مجموعه تلویزیونی فاخر کیانوش عیاری، هرچند پیرامون زندگی دکتر محمد قریب است، اما در بخش‌های آغازین خود یکی از واقع‌گرایانه‌ترین، دقیق‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین تصاویر را از زندگی مردم در دوران استبداد صغیر و بمباران مجلس ارائه می‌دهد. عیاری با مهارتی کم‌نظیر توانسته است وحشت عمومی، تعلیق، بیداری کوچه‌ها و واکنش توده‌ها به فریبکاری‌های دربار را بازسازی کند. فیلم‌ساز بدون شعارزدگی، پیوند عمیق میان فقر روزمره و عطش آزادی را در محله‌های سنتی تهران به تصویر می‌کشد. این سریال نشان می‌دهد چگونه روح مقاومت در تاروپود خانواده‌های ایرانی تنیده شد و چگونه دست‌خط‌های پوشالی پادشاهان در پیشگاه آگاهی جوشان جامعه رنگ باختند.