رضا پهلوی در ضیافت قاتلان ملت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: انتشار تصویر رضا پهلوی در کنار میریام ادلسون، میلیاردر صهیونیستی-آمریکایی و بزرگ‌ترین حامی مالی ترامپ، باز هم خبرساز شده است. میریام ادلسون، همسر شلدون ادلسون است که خواستار بمباران هسته‌ای ایران شده بود. اما آنها کیستند و چطور و چرا سیاست آمریکا درباره ایران را پیش می‌برند؟ شلدون گری ادلسون، سرمایه‌دار آمریکایی صنعت کازینو در لاس‌وگاس، تا زمان مرگش در سال ۲۰۲۱ یکی از اثرگذارترین حامیان مالی حزب جمهوری‌خواه بود.

همسرش، میریام ادلسون، پزشک متخصص درمان اعتیاد و چهره شناخته شده جامعه یهودی آمریکا و اسرائیل، پس از او نه تنها میراث اقتصادی بلکه نقش سیاسی او را نیز ادامه داد. این زوج در سه حوزه همزمان فعال بودند: کسب و کار جهانی، پروژه‌های رسانه‌ای صهیونیست‌محور و تامین مالی کلان سیاست انتخاباتی آمریکا. پیوند آنها با اسرائیل صرفا عاطفی یا نمادین نبود، بلکه ساختاری و چندلایه بود.

شلدون ادلسون بنیان‌گذار و تامین کننده اصلی روزنامه رایگان اسرائیل‌هیوم بود؛ رسانه‌ای که در تحلیل‌های مطبوعات عبری به عنوان بازیگر مهم در فضای سیاسی راست‌گرای اسرائیل و نزدیک به بنیامین نتانیاهو توصیف شده است. گزارش‌ها از زیان‌دهی مالی قابل توجه این روزنامه سخن گفته‌اند، اما همزمان بر تاثیرگذاری سیاسی آن در بازار رسانه‌ای اسرائیل تاکید کرده‌اند.

ادلسون؛ قمارباز بزرگ لاس‌وگاس

چندی پیش یک کاربر آمریکایی پرمخاطب شبکه اجتماعی ایکس درباره میریام ادلسون، اصلی‌ترین حامی مالی رژیم صهیونی و حزب‌جمهوری‌خواه در آمریکا، نوشت: این فاحشه پلید به اسم مبارزه با اعتیاد، شبکه قمار و کازینوهای خود را گسترش داد و میلیاردها دلار به جیب زد و زندگی آمریکایی‌ها را نابود کرد؛ بعد هم برگشت و از آن ثروت برای خرید سیاستمداران آمریکایی، تامین مالی نسل‌کشی در فلسطین، تامین مالی توسعه غیرقانونی شهرک‌های کرانه باختری و تاثیرگذاری بر سیاست خارجی آمریکا از طریق خرید انتخابات استفاده کرد.

او مالک ترامپ ماست. هیچ آمریکایی به او رأی نداده، با این حال او بیش از میلیون‌ها شهروند بر کنگره نفوذ دارد. او پشت شکست سناتورهای ضد ترامپ در انتخابات است. میریام ادلسون، زن شلدون ادلسون است که تا زمانی که زنده بود، بزرگ‌ترین کمک‌های مالی را به حزب جمهوری‌خواه و نامزدهای آن از جمله ترامپ انجام می‌داد و یکی از تامین‌کنندگان مالی پروژه‌های حزب لیکود و شخص نتانیاهو محسوب می‌شد. ثروت نجس و نحس او که تقریبا به طور کامل از قمارخانه‌داری به دست آمده بود، بعد از مرگش، به همسر او، میریام، رسید که این زن کریه‌صورت و کریه‌سیرت، دقیقا همان راه شوهرش را ادامه می‌دهد.

صهیونیسم‌پرستی پهلوی

دیدار اخیر رضا پهلوی با میریام ادلسون، گواهی بر ایران‌ستیزی آشکار خاندان منحوس پهلوی و ته‌مانده فاسد این خاندان یعنی رضا پهلوی است. ادلسون‌ها، از حمله اتمی به ایران و کشتار ایرانیان در حد وسیع حمایت می‌کنند و از حامیان مالی ارتش رژیم صهیونیستی نیز محسوب می‌شوند. همان ارتشی که دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه را به ایران تحمیل کرد و هزاران هموطن ما را به خاک و خون کشید. حالا رضا پهلوی به دست بوسی میریام ادلسونی رفته که دشمن شماره یک مردم ایران است و آرزویی جز نابودی ملت ایران در سر ندارد.

خاندانی که پایه‌های حکومتش بر کودتای اجنبی بنا شده بود، امروز نیز برای احیای رویای تب‌آلود بازگشت، به دامن خون‌آلودترین لابی‌های صهیونیستی پناه برده است. رضا پهلوی با نشستن بر سر سفره ادلسون‌ها که دست‌شان به خون هزاران کودک فلسطینی و لبنانی و ایرانی آلوده است، پرده از ماهیت اصلی جریانی برداشت که ایران را تنها به عنوان ملک طلق برای باج‌دهی به دشمنان قسم‌خورده این مردم می‌بیند. این تصویر، نه نماد قدرت، که سند رسوایی یک آواره سیاسی است که برای جلب حمایت صهیونیست‌ها، به وطن‌فروشی روی آورده است.

تکدی‌گری سیاسی از کسانی که علنا خواهان هیروشیما کردن ایران هستند، نقطه پایان ادعای ناسیونالیسم پهلوی است. وقتی میریام ادلسون به‌عنوان نماد تندروی و جنگ‌طلبی، طرف اصلی مذاکره رضا پهلوی می‌شود، مشخص است که نسخه آنها برای آینده ایران، چیزی جز ویرانی کامل نیست. این پیوند نامیمون، پیامی صریح به ملت ایران است: جریان سلطنت‌طلب مستأصل، نه تنها در میان مردم جایگاهی ندارد، بلکه برای بقا، ناچار است خود را به بازوهای نظامی رژیم اشغالگر گره بزند.

رضا پهلوی با دست‌بوسی ادلسون‌ها، نشان داد که برای او، تخت پادشاهی از خون مردم ایران ارزش بیشتری دارد. ائتلاف پهلوی و ادلسون، پیوند میان یک آواره بی‌اعتبار و یک جنگ‌طلب جنایتکار برای فروپاشی ایران است. کسی که برای رسیدن به قدرت، به حامیان بمب اتم علیه ملت خودش پناه می‌برد، قبل از اینکه به ایران برسد، در زباله‌دان تاریخ غرق شده است.

رابطه ویژه ادلسون‌ها با ترامپ

شایان ذکر است، رابطه ادلسون‌ها با ترامپ، قاتل کودکان میناب، فقط به پول ختم نمی‌شود، بلکه در سطح راهبردی و سیاسی نیز دیده می‌شود. در سال ۲۰۱۸، میریام ادلسون از ترامپ نشان آزادی ریاست جمهوری دریافت کرد. افزون بر آن، گزارش رویترز در اکتبر ۲۰۲۵ نقل می‌کند که ترامپ در سخنرانی در کنست اسرائیل، از نقش ادلسون‌ها در شکل‌دهی تصمیماتی مانند به رسمیت شناختن بیت‌المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، انتقال سفارت آمریکا و به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان یاد کرده است. این روایت نشان می‌دهد که خود ترامپ، رابطه با ادلسون‌ها را فراتر از حمایت انتخاباتی داخلی و کاملا مرتبط با اهداف سیاست خارجی اسرائیل می‌داند.

نگاه شلدون و میریام ادلسون به ایران را باید در بستر پیوند عمیق آنان با امنیت اسرائیل، سیاست حزب جمهوری‌خواه آمریکا و مخالفت ساختاری با جمهوری اسلامی ایران فهمید. برای شلدون ادلسون، ایران پیش از آنکه یک پرونده دیپلماتیک باشد، یک تهدید راهبردی علیه اسرائیل تلقی می‌شد. موضع تند او به طور علنی در سال ۲۰۱۳ آشکار شد، زمانی که در یک نشست عمومی پیشنهاد کرد ایالات متحده برای وادار کردن ایران به عقب‌نشینی، یک انفجار هسته‌ای در یک بیابان ایران انجام دهد و در صورت عدم تمکین، سپس تهران را هدف قرار دهد!