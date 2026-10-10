سارق طلاهای دختربچه فریدنی دستگیر شد

سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره زورگیری طلا از یک دختربچه در سطح شهرستان فریدن و ایجاد نگرانی برای شهروندان، رسیدگی به این موضوع به‌صورت ویژه و فوری در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با بهره‌گیری از اقدامات فنی، تخصصی و اشراف کامل اطلاعاتی، موفق شدند هویت متهم را در کمترین زمان ممکن شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن تصریح کرد: تیم‌های عملیاتی پلیس پس از اطمینان از حضور متهم در مخفیگاهش، طی یک عملیات غافلگیرانه و منسجم، وارد عمل شده و موفق به دستگیری این سارق زورگیر شدند.

سرهنگ افشاری با بیان اینکه متهم در مواجهه با مدارک و مستندات پلیس چاره‌ای جز بیان حقیقت نداشت، گفت: این فرد در بازجویی‌های فنی به جرم ارتکابی خود مبنی بر زورگیری طلاهای این دختربچه اعتراف کرد که پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

وی با تأکید بر عزم راسخ پلیس در برخورد قاطع با مخلان امنیت عمومی اظهار کرد: تأمین امنیت شهروندان، به‌ویژه کودکان و بانوان، خط قرمز پلیس است و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با اقدامات مجرمانه، آرامش و امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن به والدین توصیه کرد: از آراستن کودکان به زیورآلات گران‌بها هنگام حضور در معابر عمومی پرهیز کنند، چرا که این موضوع می‌تواند به طعمه‌ای برای مجرمان و سارقان خرد تبدیل شود. همچنین از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک و فعالیت مجرمانه را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.