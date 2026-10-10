گزارش شفافیت eplanet brokers در سال ۲۰۲۶ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ای پلنت بروکرز» گزارش شفافیت نیمه اول سال ۲۰۲۶ خود را منتشر کرده است؛ گزارشی که بخشی از داده‌های عملیاتی این بروکر را در حوزه‌هایی مانند احراز هویت، واریز و برداشت، اجرای سفارش‌ها، زیرساخت معاملاتی، پشتیبانی و رسیدگی به شکایات در اختیار عموم قرار می‌دهد.

انتشار چنین داده‌هایی هنوز رویه‌ای فراگیر در صنعت بروکری نیست. بسیاری از بروکرها درباره سرعت، کیفیت خدمات یا تجربه مشتری صحبت می‌کنند، اما اطلاعاتی مانند نرخ موفقیت برداشت، متوسط زمان پردازش داخلی برداشت، نرخ تأیید KYC، سرعت اجرای سفارش یا میزان شکایات رسمی معمولاً به‌صورت عمومی و دوره‌ای منتشر نمی‌شود.

انتشار گزارش شفافیت نیمه اول ۲۰۲۶ ای پلنت بروکرز بخشی از رویکرد این شرکت برای افزایش شفافیت، ارزیابی عملکرد داخلی و بهبود مستمر تجربه مشتری است. گزارش جدید عملکرد بازه ۱ ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ را بررسی می‌کند و در بخش‌هایی که داده قابل مقایسه وجود دارد، نتایج را با نیمه دوم سال ۲۰۲۵ مقایسه می‌کند.

نسخه فارسی گزارش نیز منتشر شده است و کاربران فارسی‌زبان می‌توانند جزئیات، تعاریف شاخص‌ها و روش محاسبه داده‌ها را مستقیماً بررسی کنند.

آیا KYC در ای پلنت بروکرز سریع است؟ نرخ تأیید احراز هویت به ۸۸ درصد رسید

احراز هویت یا KYC یکی از اولین نقاط تماس عملیاتی میان مشتری و بروکر است و هرگونه پیچیدگی در این مرحله می‌تواند تجربه شروع کار مشتری را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس گزارش نیمه اول ۲۰۲۶، نرخ تأیید KYC در ePlanet Brokers به ۸۸ درصد رسیده است. این رقم در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ برابر با ۷۱٪ بود و بنابراین افزایش ۱۷ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

در کنار نرخ تأیید، سرعت فرایند نیز اهمیت دارد. طبق گزارش، فرایند خودکار احراز هویت به‌طور متوسط کمتر از ۳۰ ثانیه زمان می‌برد.

با این حال، گزارش فقط آمار موفقیت را منتشر نکرده و مهم‌ترین دلایل ایجاد مشکل در KYC را نیز مشخص کرده است. ایجاد حساب‌های تکراری، مشکلات مربوط به تصویر یا اصالت مدارک و ارائه مدارک هویتی ناقص، آسیب‌دیده یا ناسازگار با الزامات از مهم‌ترین عوامل ایجاد مشکل در این مرحله بوده‌اند.

برای بهبود این بخش، ای پلنت بروکرز روی شفاف‌تر کردن الزامات ارائه مدارک، پشتیبانی مدیر حساب اختصاصی (Dedicated Account Manager)، بررسی تخصصی موارد خاص و بهبود مستمر فرایند احراز هویت تمرکز دارد.

برداشت از ePlanet Brokers چقدر طول می‌کشد و چرا ممکن است با تأخیر مواجه شود؟

برداشت وجه یکی از حساس‌ترین بخش‌های تجربه مشتری در هر بروکر است و به همین دلیل بخش قابل توجهی از گزارش شفافیت به این موضوع اختصاص دارد.

ePlanet Brokers در نیمه اول ۲۰۲۶ نرخ موفقیت برداشت بیش از ۹۵ درصد را گزارش کرده است. این رقم در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ تقریباً ۹۰ درصد بود.

در همین دوره، متوسط زمان پردازش داخلی برداشت به حدود ۸ دقیقه رسیده است؛ در حالی که این شاخص در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ کمتر از ۲۰ دقیقه بود.

نکته مهم این است که این ۸ دقیقه مربوط به پردازش داخلی توسط ای پلنت بروکرز است و به معنی تضمین رسیدن وجه به حساب مشتری ظرف ۸ دقیقه نیست. بانک‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و در برداشت‌های کریپتویی، زمان تأیید شبکه بلاکچین می‌توانند بر زمان نهایی دریافت وجه تأثیر بگذارند.

میزان اتوماسیون برداشت نیز از حدود ۱۰٪ یا کمتر در نیمه دوم ۲۰۲۵ به بیش از ۴۰ درصد در نیمه اول ۲۰۲۶ رسیده است.

اما چرا بعضی برداشت‌ها همچنان با تأخیر مواجه می‌شوند؟ گزارش سه عامل اصلی را مشخص می‌کند: تأخیر در تسویه انتقالات بین‌بانکی، محدودیت‌های تراکنشی برخی بانک‌ها و نیاز به بررسی‌های تکمیلی. موارد نیازمند بررسی بیشتر نیز کمتر از ۱۰٪ کل درخواست‌های برداشت را تشکیل داده‌اند.

ePlanet Brokers برای پایان سال ۲۰۲۶ دو هدف مشخص تعیین کرده است: کاهش متوسط زمان پردازش داخلی برداشت به کمتر از ۵ دقیقه و افزایش نرخ برداشت خودکار به ۵۰٪. شرکت همچنین قصد دارد ارتباطات مربوط به وضعیت و مراحل برداشت را برای مشتریان شفاف‌تر کند.

نگاهی به مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی ePlanet Brokers در گزارش شفافیت نیمه اول ۲۰۲۶، شامل احراز هویت، برداشت وجه، اجرای سفارش و پشتیبانی مشتریان.

گزارش شفافیت ای پلنت بروکرز ۲۰۲۶ و شاخص‌های عملکرد KYC، برداشت وجه و اجرای سفارش

اجرای سفارش در ای پلنت بروکرز چقدر سریع و موفق است؟

عملکرد یک بروکر فقط به واریز و برداشت محدود نمی‌شود. سرعت و موفقیت اجرای سفارش نیز بخشی از تجربه واقعی تریدر را تشکیل می‌دهد.

طبق داده‌های منتشرشده، نرخ موفقیت اجرای سفارش در ePlanet Brokers در نیمه اول ۲۰۲۶ به ۹۹.۹ درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ حدود ۹۸ درصد گزارش شده بود.

متوسط سرعت اجرای سفارش نیز از حدود ۱۵۰ میلی‌ثانیه به حدود ۱۱۰ میلی‌ثانیه کاهش یافته که تقریباً ۲۶.۷ درصد بهبود را نشان می‌دهد.

این اعداد به این معنی نیستند که همه سفارش‌ها تحت هر شرایطی دقیقاً تجربه یکسانی خواهند داشت.

نوسانات بازار، نقدینگی، حرکت قیمت، شرایط سشن معاملاتی و عوامل فنی یا ارتباطی می‌توانند روی نتیجه اجرای یک سفارش مشخص تأثیر بگذارند.

بنابراین هدف از انتشار این شاخص‌ها ارائه یک معیار قابل اندازه‌گیری برای عملکرد کلی زیرساخت است، نه تضمین نتیجه یکسان برای هر ترید.

ای پلنت بروکرز در ادامه مسیر نیز روی بهینه‌سازی زیرساخت، پایداری سیستم‌ها و عملکرد اجرای سفارش تمرکز دارد تا این شاخص‌ها در گزارش‌های بعدی دوباره قابل اندازه‌گیری و مقایسه باشند.

آیا ePlanet Brokers رگوله است و Compliance چگونه بر حساب مشتری تأثیر می‌گذارد؟

شفافیت عملیاتی بدون بررسی ساختار حقوقی، رگولاتوری و Compliance کامل نیست.

ePlanet Brokers از طریق شرکت‌هایی در چند حوزه قضایی فعالیت می‌کند. شرکت ePlanet Brokers LTD در اتحادیه کومور با شماره ثبت HY۰۰۹۲۳۰۳۸ ثبت شده است. همچنین شرکت Nebula Ventures Ltd با شماره ثبت ۷۰۰۸۱۹ در وانواتو ثبت شده و تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی وانواتو (VFSC) برای ارائه خدمات مالی مربوطه مجوز دارد.

کاربران می‌توانند اطلاعات رگولاتوری ePlanet Brokers را در صفحه رسمی این شرکت بررسی کنند.

Compliance در عین حال فقط یک موضوع حقوقی روی کاغذ نیست و مستقیماً با تجربه عملیاتی مشتری ارتباط دارد. KYC، الزامات AML، بررسی حساب‌ها و بررسی برخی درخواست‌های برداشت بخشی از این چارچوب هستند.

گزارش همچنین نشان می‌دهد که شکایات رسمی در نیمه اول ۲۰۲۶ معادل ۰.۲ درصد مشتریان فعال بوده است؛ در مقایسه با ۰.۳ درصد در نیمه دوم ۲۰۲۵. نرخ رسیدگی و حل‌وفصل شکایات رسمی نیز بیش از ۹۹ درصد گزارش شده است.

از جمله نگرانی‌های پرتکرار مشتریان، محدودیت حساب پس از بررسی فعالیت ترید یا حساب و همچنین موضوعات مرتبط با نوسانات بازار و نتایج ترید بوده‌اند.

نکته مهم این است که نرخ حل‌وفصل بالاتر از ۹۹ درصد به معنی دریافت نتیجه موردنظر توسط ۹۹ درصد شاکیان نیست؛ بلکه نشان می‌دهد این پرونده‌ها از طریق چارچوب رسمی رسیدگی به شکایات پردازش و تعیین تکلیف شده‌اند.

در ادامه، ای پلنت بروکرز قصد دارد ضمن حفظ چارچوب‌های Compliance، فرایندها و ارتباطات مرتبط با بررسی حساب‌ها و مسائل مشتریان را شفاف‌تر کند تا کاربران درک بهتری از دلیل و روند این بررسی‌ها داشته باشند.

گزارش شفافیت ePlanet Brokers چه چیزی را تغییر می‌دهد؟

مهم‌ترین نکته درباره گزارش نیمه اول ۲۰۲۶ صرفاً مجموعه‌ای از اعداد مثبت نیست. بخش مهم‌تر، انتشار نقاط ضعف عملیاتی، دلایل بروز مشکلات و اهداف بعدی شرکت است.

ای پلنت بروکرز با انتشار داده‌های مربوط به KYC، برداشت‌ها، اجرای سفارش، زیرساخت، پشتیبانی و شکایات تلاش کرده است بخشی از عملکردی را که معمولاً در داخل یک بروکر باقی می‌ماند، قابل مشاهده و اندازه‌گیری کند.

این داده‌ها تضمین‌کننده تجربه آینده یک مشتری نیستند، اما امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد ePlanet Brokers را فراهم می‌کنند. مهم‌تر اینکه انتشار دوره‌ای چنین گزارش‌هایی یک مبنای مقایسه ایجاد می‌کند تا در گزارش‌های بعدی بتوان بررسی کرد که آیا شاخص‌های عملیاتی شرکت واقعاً بهبود پیدا کرده‌اند یا خیر.

برای کاربران فارسی‌زبان نیز نسخه فارسی گزارش منتشر شده است. بنابراین به‌جای اتکا صرف به تبلیغات، نظرات کاربران یا ادعاهای کلی درباره یک بروکر، می‌توان مستقیماً داده‌ها، تعاریف شاخص‌ها، محدودیت‌ها و برنامه‌های بهبود ای پلنت بروکرز را بررسی کرد.

درباره «ای پلنت بروکرز»

ای پلنت بروکرز (ePlanet Brokers) یک بروکر بین‌المللی ارائه‌دهنده خدمات و زیرساخت‌های مرتبط با ترید در بازارهای مالی است که به کاربران فارسی‌زبان نیز خدمات ارائه می‌دهد و پشتیبانی فارسی را در دسترس آنها قرار داده است.

این مجموعه بخشی از اطلاعات عملکردی خود را از طریق گزارش شفافیت منتشر می‌کند و از طریق ساختارهای شرکتی خود در حوزه‌های قضایی مختلف، از جمله وانواتو و اتحادیه کومور، فعالیت دارد.

کاربران می‌توانند برای آشنایی بیشتر با خدمات به وب‌سایت فارسی ای پلنت بروکرز مراجعه کنند و پیش از افتتاح حساب، اطلاعات رگولاتوری و شرایط ارائه خدمات را نیز بررسی کنند.