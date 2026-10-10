به گزارش خبرگزاری مهر، سامان صادقی در تشریح جزئیات این حادثه، اظهار کرد: گزارشی مبنی بر غرق‌شدگی یک کودک ۹ ساله در محله سرزیر روستای پدل شهرستان بندرلنگه به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه جاده‌ای پدل به محل حادثه اعزام شد و کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی وضعیت کودک، دریافتند که وی بنا بر اظهارات همراهان حدود یک ساعت در آب مانده و هنگام تحویل به عوامل اورژانس فاقد علائم حیاتی بوده است.

صادقی، ادامه داد: کارشناسان اورژانس بلافاصله اقدامات احیای قلبی‌ریوی و لوله‌گذاری داخل نای را آغاز کردند و کودک را برای ادامه اقدامات درمانی به درمانگاه لمزان به عنوان نزدیک‌ترین مرکز درمانی انتقال دادند، اما با وجود تلاش‌های انجام شده، عملیات احیا موفقیت‌آمیز نبود و کودک جان باخت.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از حوادث غرق‌شدگی، گفت: غرق‌شدگی گاهی در سکوت و تنها در چند لحظه رخ می‌دهد، بنابراین خانواده‌ها باید از شنا در آب‌های ناایمن، نقاط ناشناخته و مکان‌های فاقد نظارت و ایمنی کافی خودداری کنند.

وی بر ضرورت مراقبت مستمر از کودکان در مجاورت محیط‌های آبی از جمله باغ‌ویلاها، استخرها و آب‌ریزها تأکید کرد و افزود: دور نگه‌داشتن کودکان از نقاط پرخطر و تنها نگذاشتن آن‌ها حتی برای چند لحظه نقشی حیاتی در پیشگیری از حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر دارد.

صادقی در پایان، خاطرنشان کرد: هیچ کودکی نباید در نزدیکی آب بدون نظارت مستقیم بزرگسالان رها شود، چرا که یک لحظه غفلت ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.