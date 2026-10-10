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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

غرق‌شدگی کودک ۹ ساله در بندرلنگه

غرق‌شدگی کودک ۹ ساله در بندرلنگه

بندرعباس – کودک ۹ ساله‌ای که در روستای پدل شهرستان بندرلنگه دچار غرق‌شدگی شده بود، با وجود تلاش کارشناسان اورژانس برای احیای وی، جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان صادقی در تشریح جزئیات این حادثه، اظهار کرد: گزارشی مبنی بر غرق‌شدگی یک کودک ۹ ساله در محله سرزیر روستای پدل شهرستان بندرلنگه به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه جاده‌ای پدل به محل حادثه اعزام شد و کارشناسان اورژانس پس از ارزیابی وضعیت کودک، دریافتند که وی بنا بر اظهارات همراهان حدود یک ساعت در آب مانده و هنگام تحویل به عوامل اورژانس فاقد علائم حیاتی بوده است.

صادقی، ادامه داد: کارشناسان اورژانس بلافاصله اقدامات احیای قلبی‌ریوی و لوله‌گذاری داخل نای را آغاز کردند و کودک را برای ادامه اقدامات درمانی به درمانگاه لمزان به عنوان نزدیک‌ترین مرکز درمانی انتقال دادند، اما با وجود تلاش‌های انجام شده، عملیات احیا موفقیت‌آمیز نبود و کودک جان باخت.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از حوادث غرق‌شدگی، گفت: غرق‌شدگی گاهی در سکوت و تنها در چند لحظه رخ می‌دهد، بنابراین خانواده‌ها باید از شنا در آب‌های ناایمن، نقاط ناشناخته و مکان‌های فاقد نظارت و ایمنی کافی خودداری کنند.

وی بر ضرورت مراقبت مستمر از کودکان در مجاورت محیط‌های آبی از جمله باغ‌ویلاها، استخرها و آب‌ریزها تأکید کرد و افزود: دور نگه‌داشتن کودکان از نقاط پرخطر و تنها نگذاشتن آن‌ها حتی برای چند لحظه نقشی حیاتی در پیشگیری از حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر دارد.

صادقی در پایان، خاطرنشان کرد: هیچ کودکی نباید در نزدیکی آب بدون نظارت مستقیم بزرگسالان رها شود، چرا که یک لحظه غفلت ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

کد مطلب 6973542

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