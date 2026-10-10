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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۳

پیگیری مطالبات کارگران و رفع موانع تولید در چگنی

پیگیری مطالبات کارگران و رفع موانع تولید در چگنی

چگنی- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از پیگیری مطالبات کارگران و رفع موانع تولید در شهرستان جگنی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان عصر امروز شنبه در جریان بازدید از واحدهای تولیدی چگنی ضمن آگاهی از روند فعالیت روزانه کارگران، مسائل، مطالبات و مشکلات موجود در محیط کار را به‌صورت مستقیم شنید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تأکید بر اهمیت توجه به مطالبات نیروی کار اظهار کرد: شنیدن مستقیم مسائل و مشکلات کارگران، زمینه شناخت دقیق‌تر موانع موجود و پیگیری مؤثرتر مطالبات آنان را فراهم می‌کند و رسیدگی به این مسائل باید با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

پیگیری مشکلات با همکاری دستگاه‌های مسئول

وی افزود: در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های قانونی، برای پیگیری مشکلات مطرح‌شده و کمک به رفع موانع تولید تلاش خواهیم کرد. در این مسیر، همکاری و مساعدت هاشمی‌نیا، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و امام جمعه شهرستان دوره چگنی و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در تسریع روند رسیدگی به مسائل موجود مؤثر باشد.

توصیفیان همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های تولیدی تصریح کرد: حمایت از تولید و رسیدگی به مسائل کارگران، دو موضوع به‌هم‌پیوسته هستند و پیگیری مشکلات این حوزه با هدف بهبود شرایط فعالیت واحدهای تولیدی و حمایت از نیروی کار شهرستان، با جدیت دنبال خواهد شد.

کد مطلب 6973831

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