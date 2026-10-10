پیگیری مطالبات کارگران و رفع موانع تولید در چگنی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توصیفیان عصر امروز شنبه در جریان بازدید از واحدهای تولیدی چگنی ضمن آگاهی از روند فعالیت روزانه کارگران، مسائل، مطالبات و مشکلات موجود در محیط کار را به‌صورت مستقیم شنید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تأکید بر اهمیت توجه به مطالبات نیروی کار اظهار کرد: شنیدن مستقیم مسائل و مشکلات کارگران، زمینه شناخت دقیق‌تر موانع موجود و پیگیری مؤثرتر مطالبات آنان را فراهم می‌کند و رسیدگی به این مسائل باید با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

پیگیری مشکلات با همکاری دستگاه‌های مسئول

وی افزود: در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های قانونی، برای پیگیری مشکلات مطرح‌شده و کمک به رفع موانع تولید تلاش خواهیم کرد. در این مسیر، همکاری و مساعدت هاشمی‌نیا، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و امام جمعه شهرستان دوره چگنی و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در تسریع روند رسیدگی به مسائل موجود مؤثر باشد.

توصیفیان همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های تولیدی تصریح کرد: حمایت از تولید و رسیدگی به مسائل کارگران، دو موضوع به‌هم‌پیوسته هستند و پیگیری مشکلات این حوزه با هدف بهبود شرایط فعالیت واحدهای تولیدی و حمایت از نیروی کار شهرستان، با جدیت دنبال خواهد شد.