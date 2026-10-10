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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

دستگیری کلاهبردار ۴۰ میلیارد ریالی در معمولان

دستگیری کلاهبردار ۴۰ میلیارد ریالی در معمولان

معمولان- فرمانده انتظامی معمولان از شناسایی و دستگیری متهمی خبر داد که با وعده خرید و فروش خودرو، ۴۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده و متواری شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهمن قاسمی‌نیا شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی ارجاع احکام قضائی مبنی بر تحت تعقیب بودن فردی به اتهام کلاهبرداری، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان معمولان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و در عملیاتی ضربتی وی را دستگیر کردند.

کلاهبرداری با پوشش خرید و فروش خودرو

فرمانده انتظامی شهرستان معمولان با اشاره به شیوه ارتکاب جرم تصریح کرد: متهم با جلب اعتماد شاکیان و در پوشش خرید و فروش خودرو، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده و سپس متواری شده بود.

قاسمی‌نیا ادامه داد: متهم پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

توصیه پلیس برای پیشگیری از کلاهبرداری

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد: در انجام معاملات، هویت طرف مقابل را به‌دقت احراز کنند و تا پیش از اطمینان کامل از صحت و قانونی بودن معامله، از پرداخت وجه خودداری کنند.

کد مطلب 6973851

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