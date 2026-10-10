به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان برای مقابله با سرقت و پاکسازی نقاط آلوده، طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت مقابله با ناهنجاری‌ها طی ۴۸ ساعت گذشته در سطح شهرستان اجرا شد.

کشف ۷ فقره سرقت و جمع‌آوری معتادان متجاهر

وی افزود: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح موفق شدند ۶ سارق را دستگیر و ۷ فقره سرقت شامل سرقت کابل، مشاعات و محتویات خودرو را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان دورود ادامه داد: در بخش دیگری از این عملیات، ۲۲ معتاد متجاهر از سطح شهر جمع‌آوری شدند.

توقیف خودروها و موتورسیکلت‌های متخلف

نوریان با اشاره به توقیف ۸ دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت متخلف در جریان اجرای این طرح تصریح کرد: پلیس با جدیت فعالیت مخلان نظم و امنیت عمومی را رصد می‌کند و اجرای طرح‌های مشابه با هدف ارتقای امنیت عمومی و افزایش احساس امنیت شهروندان با قاطعیت ادامه خواهد داشت.