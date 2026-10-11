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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۷:۲۷

امکان احداث نیروگاه حرارتی در نوشهر

امکان احداث نیروگاه حرارتی در نوشهر

نوشهر - مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی کشور از امکان احداث نیروگاه حرارتی در نوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم اعتمادی شامگاه شنبه در حاشیه نشست نشست تخصصی احداث نیروگاه حرارتی در شهرستان نوشهر افزود: ظرفیت‌های شهرستان نوشهر برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و زمینه‌های احداث نیروگاه حرارتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: همچنین درباره امکان‌سنجی فنی و اقتصادی طرح، ملاحظات زیست‌محیطی و الزامات قانونی اجرای آن بحث و تبادل نظر شد.

شاهرخ جهانشاهی، فرماندار نوشهر، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های راهبردی در مسیر پیشرفت منطقه، بر ضرورت بهره‌گیری اصولی از ظرفیت‌های شهرستان، انجام مطالعات دقیق کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

در پایان این نشست نیز بر تداوم بررسی‌های تخصصی و پیگیری موضوع بر اساس نتایج مطالعات کارشناسی، رعایت ضوابط قانونی و ارزیابی همه‌جانبه شرایط اجرای طرح تأکید شد.

احداث نیروگاه حرارتی در نوشهر همچنان در مرحله بررسی و امکان‌سنجی قرار دارد و تصمیم‌گیری درباره اجرای آن به نتایج مطالعات کارشناسی و فراهم شدن الزامات فنی، زیست‌محیطی و قانونی بستگی خواهد داشت.

کد مطلب 6973920

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