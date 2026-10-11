امکان احداث نیروگاه حرارتی در نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم اعتمادی شامگاه شنبه در حاشیه نشست نشست تخصصی احداث نیروگاه حرارتی در شهرستان نوشهر افزود: ظرفیت‌های شهرستان نوشهر برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و زمینه‌های احداث نیروگاه حرارتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: همچنین درباره امکان‌سنجی فنی و اقتصادی طرح، ملاحظات زیست‌محیطی و الزامات قانونی اجرای آن بحث و تبادل نظر شد.

شاهرخ جهانشاهی، فرماندار نوشهر، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های راهبردی در مسیر پیشرفت منطقه، بر ضرورت بهره‌گیری اصولی از ظرفیت‌های شهرستان، انجام مطالعات دقیق کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.

در پایان این نشست نیز بر تداوم بررسی‌های تخصصی و پیگیری موضوع بر اساس نتایج مطالعات کارشناسی، رعایت ضوابط قانونی و ارزیابی همه‌جانبه شرایط اجرای طرح تأکید شد.

احداث نیروگاه حرارتی در نوشهر همچنان در مرحله بررسی و امکان‌سنجی قرار دارد و تصمیم‌گیری درباره اجرای آن به نتایج مطالعات کارشناسی و فراهم شدن الزامات فنی، زیست‌محیطی و قانونی بستگی خواهد داشت.