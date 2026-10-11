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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

محموله قاچاق در دشتستان توقیف شد

محموله قاچاق در دشتستان توقیف شد

بوشهر- جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه کشنده تریلر و کشف ابزارآلات صنعتی قاچاق به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در شهرستان دشتستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید صلاحی شهرستان دشتستان در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری در محور برازجان به کازرون به یک دستگاه کشنده تریلرحامل کالا مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی محموله مشخص شد کالاهای موجود شامل انواع اره زنجیری، سنگ فرز و قیچی شارژی است که با اسناد بارگذاری‌شده در سامانه گمرکی مغایرت دارد و ارزش تقریبی کالای کشف‌شده ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ سهرابی تصریح کرد: در این خصوص یک متهم دستگیر و همراه با خودرو و کالای مکشوفه برای بررسی بیشتر در اختیار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

کد مطلب 6974163

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