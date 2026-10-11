دریافت 22 MB
کد مطلب 6974171
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

قبض آب ۳۰ میلیارد تومانی برجی در تهران

قبض آب ۳۰ میلیارد تومانی برجی در تهران

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در تهران برجی داشتیم که قبض آب آن برای شش ماه ۳۰ میلیارد تومان شده بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید