دریافت 22 MB کد مطلب 6974171 https://mehrnews.com/x3dhJ3 ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳ کد مطلب 6974171 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳ قبض آب ۳۰ میلیارد تومانی برجی در تهران مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: در تهران برجی داشتیم که قبض آب آن برای شش ماه ۳۰ میلیارد تومان شده بود. کپی شد مطالب مرتبط کاهش مصرف آب تهران به ۳ میلیون مترمکعب در روز رسید تلفات برق در ۶ ماه امسال ۱.۸ درصد کاهش یافت ضرورت توسعه کارور گاز برای عبور از ناترازی انرژی برچسبها تهران شرکت آب و فاضلاب استان تهران قبض آب
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