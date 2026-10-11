به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مارتین مک‌دونا کارگردان فیلم «اسب وحشی نهم» که برای نمایش فیلمش در جشنواره فیلم لندن ۲۰۲۶ در این رویداد حضور داشت، گفت: جان مالکوویچ برای بازی در این فیلم شایسته ۳جایزه اسکار است.

مالکوویچ بازیگر ۷۲ ساله آمریکایی در این فیلم در برابر سم راکول ۵۷ ساله حضور یافته است. این ۲ در نقش ۲ افسر سیا به نام کریس و لی بازی کرده‌اند که کمی قبل از کودتای شیلی در سال ۱۹۷۳، از سانتیاگو به جزیره ایستر اعزام می‌شوند.

در این میان کریس که به تازگی به سرطان مبتلا شده است، با گذشته تاریک خود برای مداخله‌های قبلی سیا در کشورهای دیگر، دست و پنجه نرم می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود که بازی مالکوویچ اولین جایزه اسکار او را برایش به ارمغان بیاورد. راکول اولین جایزه اسکار خود را در فیلم «سه بیلبورد بیرون از ابینگ، میزوری» که آن هم ساخته مک‌دونا بود در سال ۲۰۱۷ دریافت کرد.

در طول اکران اولیه این فیلم در جشنواره فیلم لندن (BFI)، مک‌دونای ۵۶ ساله، مالکوویچ را برای ارائه «یکی از بهترین اجراهای» خود در سال‌های اخیر ستود.

وی در گفتگو با انجمن مطبوعات گفت: این بازی شایسته ۳ جایزه اسکار و یکی از بهترین بازی‌هایی است که در سال‌های اخیر دیده‌ام. در حالی که خنده‌دار است، در جاهایی خشمگین است، در همان حال بسیار شیرین و در جاهایی هم غمگین است. فکر نمی‌کنم امسال کسی بتواند او را شکست دهد.

مالکوویچ ۲ بار برای فیلم‌های «مکان‌هایی در قلب» در سال ۱۹۸۴ و «در خط آتش» در سال ۱۹۹۳ نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شده است.

مک‌دونا که برای فیلم‌های «اشباح اینیشرین» و «در بروژ» نیز شهرت دارد، عنوان کرد که فیلم جدیدش با وجود اینکه در دهه ۷۰ میلادی اتفاق می‌افتد، با فضای سیاسی امروز به‌جا به نظر می‌رسد.

این کارگردان انگلیسی گفت: من ۴ فیلم ساختم که چندان سیاسی نبودند ولی موضوع آنها باعث عصبانیت می‌شد، حالا کنجکاوم ببینم با سیاست کار چطور پیش می‌رود و خشم چگونه فروکش می‌کند.

وی افزود: بسیاری از اتفاق‌هایی که در فیلم رخ می‌دهد، به نوعی بازتابی از رویدادهای امروز است.

سم راکول، ماریانا دی گیرولامو، مارتین مک‌دونا، جان مالکوویچ، استیو بوشمی و گراهام برادبنت همه در جشنواره فیلم لندن حضور یافتند.

در این فیلم همچنین استیو بوشمی، بازیگر ۶۸ ساله فیلم «سگ‌های انباری» بازی می‌کند که امیدوار است مخاطبان با تماشای این فیلم چیز جدیدی در مورد این دوره از تاریخ بیاموزند.

هفتادمین دوره جشنواره فیلم لندن از چهارشنبه ۷ اکتبر (۱۵ مهر) شروع شده و تا یکشنبه ۱۸ اکتبر (۲۷ مهر) ادامه دارد.