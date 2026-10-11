به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای سفارش بسته‌بندی چاپی، کاربرد بسته، جنس فیلم، ابعاد نهایی، ضخامت، طرح و مقدار سفارش باید مشخص باشند. فایل چاپ به‌تنهایی برای تعیین محصول کافی نیست. پیش از تولید انبوه، نمونه را با محصول واقعی بررسی کنید و نسخه تأییدشده فایل، مشخصات بسته و شرایط تحویل را در پرونده خرید نگه دارید.

یک طرح روی نمایشگر ممکن است کاملاً آماده به نظر برسد، اما هنوز چند سؤال تولیدی بی‌پاسخ داشته باشد: بسته به شکل رول تحویل می‌شود یا کیسه؟ دوخت کجاست؟ لوگو بعد از پرشدن بسته در کدام قسمت قرار می‌گیرد؟ مسئول خرید باید پاسخ این سؤال‌ها را همراه فایل چاپ بفرستد. مثلاً برای کیسه فروشگاهی، فضای قابل استفاده و محل دسته مهم است؛ در رول دستگاه بسته‌بندی، جهت بازشدن رول هم باید روشن باشد. اگر بسته قبلی دارید، همان را کنار درخواست قرار دهید و تغییرات مورد نیاز را بنویسید. این کار به تولیدکننده اجازه می‌دهد پیشنهاد را برای مصرف واقعی شما آماده کند. انتخاب ضخامت، نوع فیلم و روش چاپ نیز باید با همان مصرف هماهنگ شود. سپس قیمت و زمان تحویل را برای مجموعه مشخصات توافق‌شده بپرسید.

روش چاپ چه ارتباطی با جنس فیلم دارد؟

روش چاپ را همراه جنس فیلم، طرح و مقدار تولید بررسی کنید. در فلکسو طرح با کلیشه منتقل می‌شود؛ روتوگراور از سیلندر حکاکی‌شده استفاده می‌کند. پیش از آماده‌سازی ابزار چاپ، ابعاد نهایی و فرم تحویل باید معلوم باشند. تغییر طرح یا اندازه در این مرحله می‌تواند بررسی دوباره فایل و ابزار چاپ را لازم کند.

برای نمونه، کارخانه سلفون نوید تولید فیلم و چاپ فلکسو و روتوگراور را در معرفی خدمات خود آورده و تعداد رنگ قابل اجرا را تا ۱۰ رنگ اعلام کرده است. این عدد به‌تنهایی روش مناسب یک طرح را مشخص نمی‌کند؛ انتخاب روش و تأیید نمونه باید برای همان جنس، اندازه و مقدار سفارش انجام شود.

فیلم چاپ‌شده روی خط کارخانه سلفون نوید؛ نمونه‌ای از اجرای سفارش مشتری

قبل از استعلام قیمت چه اطلاعاتی لازم است؟

درخواست اولیه می‌تواند یک برگه کوتاه باشد، به شرط آن که مشخصات مورد نیاز را داشته باشد. عبارت «کیسه با چاپ لوگو» برای برآورد دقیق کافی نیست. جدول زیر را با اطلاعات سفارش پر کنید و موارد نامشخص را برای بررسی نمونه باز بگذارید.

مشخصات چه چیزی اعلام شود؟ کاربرد بسته محصول داخل بسته، وزن یا حجم آن و شیوه بسته‌بندی فرم تحویل رول یا کیسه آماده، مدل بازشو و نوع دسته یا زیپ در صورت نیاز ابعاد اندازه نهایی بسته، محل دوخت و ابعاد بغل یا کف در مدل‌های کاست‌دار جنس و ضخامت مشخصات فعلی یا نمونه مرجع برای انتخاب فیلم مناسب طرح چاپ فایل طرح، تعداد رنگ و رنگ مرجع برند مقدار سفارش مقدار خرید نخست و برآورد مصرف بعدی، با واحد مشخص تحویل مقصد و تاریخ مورد نیاز خریدار برای توافق زمان اجرا

اندازه کیسه تمام‌شده را با عرض فیلم تخت یکی نگیرید. برای رول چاپی نیز جهت بازشدن و محل طرح را با مسئول دستگاه هماهنگ کنید. اگر چند اندازه یا چند طرح دارید، هرکدام را جدا بنویسید تا پیشنهاد و نمونه مربوط به آن مشخص باشند.

چاپ اختصاصی یا طرح آماده؛ کدام را سفارش بدهیم؟

در چاپ اختصاصی، طرح برای برند و مشخصات سفارش شما اجرا می‌شود. هزینه آماده‌سازی و حداقل مقدار تولید باید برای همان طرح بررسی شوند. محصول با چاپ عمومی آماده، از قبل طرح مشخصی دارد و شرایط خرید آن می‌تواند متفاوت باشد. حداقل خرید یک کیسه آماده را مبنای سفارش چاپ اختصاصی نگذارید.

برای کسب‌وکاری که طرحش هنوز تغییر می‌کند، روشن‌کردن مقدار مصرف و نسخه نهایی فایل پیش از ساخت ابزار چاپ اهمیت دارد. در سفارش تکراری هم وضعیت کلیشه یا سیلندر قبلی و امکان استفاده مجدد را از کارخانه بپرسید.

فایل چاپ را چطور آماده کنیم؟

در صفحه خدمات چاپ روی سلفون و نایلون، فرمت‌های AI، EPS یا PDF برداری با فونت تبدیل‌شده به منحنی معرفی شده‌اند. فایل لوگو و نوشته‌ها را همراه ابعاد نهایی ارسال کنید. برای عکس، کیفیت تصویر در اندازه چاپ بررسی شود؛ تصویر کوچک ارسالی در پیام‌رسان را بدون بررسی، فایل نهایی فرض نکنید.

رنگ مرجع برند را با مدل CMYK یا پنتون مشخص کنید و تأیید رنگ را به نمونه چاپی پیوند بزنید. نمایش فایل روی گوشی، مرجع مشترک کافی برای تأیید رنگ نیست. جای دوخت، برش، دسته و قسمت‌های تاخورده هم باید در طرح معلوم باشد تا نوشته‌های ضروری در محل قابل مشاهده قرار بگیرند.

برای تاریخ تولید، شماره سری ساخت یا اطلاعات متغیر، روش درج را جدا هماهنگ کنید. این اطلاعات ممکن است در هر نوبت تغییر کنند؛ پیش از نهایی‌شدن فایل روشن کنید کدام بخش ثابت چاپ می‌شود و کدام بخش بعداً درج خواهد شد.

قیمت و تأیید نمونه چگونه به سفارش نهایی می‌رسند؟

جنس فیلم، مقدار سفارش، تعداد رنگ و هزینه آماده‌سازی چاپ در پیشنهاد خرید بررسی می‌شوند. ابعاد و ضخامت نیز مقدار مصرف و تعداد کیسه حاصل از هر کیلو را تغییر می‌دهند. بنابراین برای مقایسه پیشنهادها، مشخصات و واحد مقدار را ثابت نگه دارید و هزینه کلیشه یا سیلندر و ارسال را جدا روشن کنید.

مشخصات بسته و نمونه فعلی را همراه فایل طرح معرفی کنید.

پیشنهاد قیمت، مقدار قابل تولید و زمان تحویل را برای همان سفارش بگیرید.

فایل اصلاح‌شده و نمونه چاپی را از نظر اندازه، نوشته‌ها و رنگ بررسی کنید.

بسته را با محصول واقعی و روش بسته‌بندی خود آزمایش کنید.

نسخه تأییدشده فایل، نمونه مرجع و شرایط تحویل را پیش از تولید انبوه ثبت کنید.

تأیید نمونه را به یک پیام کلی محدود نکنید. نام فایل و اصلاحات پذیرفته‌شده را مشخص کنید تا مسئول خرید، طراح و تولیدکننده به یک نسخه رجوع کنند.

پس از چاپ، کیسه در خط برش و دوخت شکل نهایی می‌گیرد؛ ابعاد و جای چاپ را با نمونه مرجع تطبیق دهید.

پرسش‌های پیش از سفارش

آیا هر فیلمی برای چاپ اختصاصی مناسب است؟

فهرست محصولات یک تأمین‌کننده با فهرست خدمات چاپ آن یکسان نیست. قابلیت چاپ همان محصول را جدا بررسی کنید. در توضیح خدمات سلفون نوید، برای مثال، استرچ پالت، استرچ محافظ غذا و نایلون حباب‌دار در فهرست چاپ اختصاصی قرار ندارند.

حداقل سفارش چاپ اختصاصی چقدر است؟

حداقل تولید به تعداد رنگ و مشخصات کار وابسته است. مقدار سفارش خود را با طرح اعلام کنید و حداقل قابل اجرا را برای همان کار بگیرید.

اگر درباره جنس یا ضخامت مطمئن نباشیم چه کنیم؟

نمونه بسته، محصول داخل آن و شیوه مصرف، مبنای بررسی فیلم هستند. اندازه، مقدار و وضعیت فایل طرح هم باید ثبت شوند؛ این اقلام در فرم مشخصات بسته‌بندی چاپی سلفون نوید دریافت می‌شوند. اگر مشخصه‌ای هنوز معلوم نیست، آن را نیازمند بررسی بنویسید تا حدس اولیه به مشخصات قطعی سفارش تبدیل نشود.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.